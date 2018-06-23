Çin'de iki kulüp Negredo'ya talip oldu

Siyah-Beyazlılar hem kötü performansı hem de 4.3 milyon Euro'luk yıllık maaşı nedeniyle kurtulmak istediği Negredo'ya müşteri buldu. Çin'den iki kulüp, İspanyol yıldıza talip oldu.

Yeni adresi belli oldu

1 / 7 Alınan bilgilere göre Çin kulüpleri ile masaya oturan Negredo yıllık ücret konusunda büyük oranda anlaştı.

2 / 7 Beşiktaş yönetimi Negredo'nun satışından 5 milyon Euro'ya yakın bir gelir de bekliyor.

3 / 7 Tecrübeli forvetin satışı hem sıcak para getirecek hem de maaş bütçesini rahatlatacak.

4 / 7 Beşiktaş yönetimi Vagner Love'la da yollarını ayırdıktan sonra çok önemli bir forveti kadrosuna katmayı planlıyor.

5 / 7 Forvet transferinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Daniel Sturridge defterinin kapandığı iddia ediliyor.

6 / 7 Ada basını, Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool'un 15 milyon Euro istemesi nedeniyle geri adım attığını yazdı.