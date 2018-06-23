Çin'de iki kulüp Negredo'ya talip oldu

Siyah-Beyazlılar hem kötü performansı hem de 4.3 milyon Euro'luk yıllık maaşı nedeniyle kurtulmak istediği Negredo'ya müşteri buldu. Çin'den iki kulüp, İspanyol yıldıza talip oldu.
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