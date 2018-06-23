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Çin'de iki kulüp Negredo'ya talip oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

Maaş bütçesinde ufalmaya gitmeden transferde resmi adımlar atmak istemeyen Beşiktaş'la olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-Beyazlılar hem kötü performansı hem de 4.3 milyon Euro'luk yıllık maaşı nedeniyle kurtulmak istediği Negredo'ya müşteri buldu. Çin'den iki kulüp, İspanyol yıldıza talip oldu.

Yeni adresi belli oldu

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Alınan bilgilere göre Çin kulüpleri ile masaya oturan Negredo yıllık ücret konusunda büyük oranda anlaştı.

Alınan bilgilere göre Çin kulüpleri ile masaya oturan Negredo yıllık ücret konusunda büyük oranda anlaştı.
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Beşiktaş yönetimi Negredo'nun satışından 5 milyon Euro'ya yakın bir gelir de bekliyor.

Beşiktaş yönetimi Negredo'nun satışından 5 milyon Euro'ya yakın bir gelir de bekliyor.
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Tecrübeli forvetin satışı hem sıcak para getirecek hem de maaş bütçesini rahatlatacak.

Tecrübeli forvetin satışı hem sıcak para getirecek hem de maaş bütçesini rahatlatacak.
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Beşiktaş yönetimi Vagner Love'la da yollarını ayırdıktan sonra çok önemli bir forveti kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş yönetimi Vagner Love'la da yollarını ayırdıktan sonra çok önemli bir forveti kadrosuna katmayı planlıyor.
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Forvet transferinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Daniel Sturridge defterinin kapandığı iddia ediliyor.

Forvet transferinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Daniel Sturridge defterinin kapandığı iddia ediliyor.
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Ada basını, Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool'un 15 milyon Euro istemesi nedeniyle geri adım attığını yazdı.

Ada basını, Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool'un 15 milyon Euro istemesi nedeniyle geri adım attığını yazdı.
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Gazeteler, Liverpool'un Sturridge'i kiralamaya yanaşmadığını bu nedenle iki kulübün görüşmeleri askıya aldığını da vurguladı. (FOTOMAÇ)

Gazeteler, Liverpool'un Sturridge'i kiralamaya yanaşmadığını bu nedenle iki kulübün görüşmeleri askıya aldığını da vurguladı. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş negredo Spor Toto Süper Lig

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