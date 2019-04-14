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Çin'de zafer Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

2019 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Çin'de zafer Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın

Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı Çin'in Şanghay'da düzenlendi. Şanghay Pisti'nde yapılan yarışa Mercedes Fin pilotu Valtteri Bottas pole pozisyonu başlarken, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ikinci, Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel ise üçüncü sırada start aldı.

Çin'de zafer 1:32'06'lık derecesiyle Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ın olurken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinci ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel de üçüncü oldu.
Böylece Hamilton, bu sezon Bahreyn'den sonra ikinci, kariyerinin 75. zaferini elde etti. Başarılı pilot ayrıca Formula 1 tarihinin 1000. Grand Prix'sinin de galibi oldu.
Sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 25-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Çin Grand Prix'i sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sıraları ise şöyle oldu:

PİLOTLAR KLASMANI

1- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan
2- Valtter Bottas (Finlandiya): 62 puan
3- Max Verstappen (Hollanda): 39 puan
4- Sebastian Vettel (Almanya): 37 puan
5- Charles Leclerc (Monaco): 36 puan

TAKIMLAR KLASMANI

1- Mercedes: 130 puan
2- Ferrari: 73 puan
3- Red Bull: 52 puan
4- Renault F1 Team: 12 puan

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Anahtar Kelimeler:
2019 Formula 1 çin grand prix mercedes lewis hamilton

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