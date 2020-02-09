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Çin konferansı Kuşadası’nda düzenlenecek

AYDIN HABERLERİ  | 09.02.2020 01:40 | Son Güncelleme

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği, 2020 yılı faaliyetleri konferanslar dizisi ile başlıyor.Dünyanın ekonomik devlerinden biri olmak için son yıllarda büyük çaba gösteren ve Kuşak Yol Projesi ile çok sayıda ülkeyi etkileyen Çin Halk Cumhuriyeti hakkında ki konferans’a.

Çin konferansı Kuşadası’nda düzenlenecek

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği, 2020 yılı faaliyetleri konferanslar dizisi ile başlıyor.
Dünyanın ekonomik devlerinden biri olmak için son yıllarda büyük çaba gösteren ve Kuşak Yol Projesi ile çok sayıda ülkeyi etkileyen Çin Halk Cumhuriyeti hakkında ki konferans’a. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyelerinden ve bu konuda Türkiye’nin önde gelen az sayıdaki uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca konul olarak katılacak “ Çin’in Kuşak Yol Projesi ; Refah mı ? Bağımlılık mı ? “ adlı bu ilginç konferans 01 Mart 2020 Pazar günü saat 12.30 da İbramaki Sanat Galerisinde düzenlenecek.

Çin konferansı Kuşadası’nda düzenlenecek

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