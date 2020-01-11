YURTHABER
  4. “Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kayseri Tabip Odası ve Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği tarafından Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi’nde düzenlenen ‘Doğu Türkistan’da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri ile Doğu Türkistan Zulmünün Tarihsel Süreci’ konulu konferans yapıldı.Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

Kayseri Tabip Odası ve Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği tarafından Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi’nde düzenlenen ‘Doğu Türkistan’da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri ile Doğu Türkistan Zulmünün Tarihsel Süreci’ konulu konferans yapıldı.
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulfettah Tümtürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Per yaptı. Doğu Türkistan’ın Türkiye ve Türk Dünyasının davası olduğuna değinen Hüseyin Per, amaçlarının Uygur Türklerinin yaşadığı zulme çözüm yolları ararken son dönemde artan Çin baskısı karşısında bilinçli bir kamuoyu oluşturmak olduğunu söyledi.

“Türkiye bütün mazlumların umududur”
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Gazeteci Erkinbeğ Uygurtürk de yaptığı konuşmada, Türkiye ile Doğu Türkistanlıları karşı karşıya getirme çabalarının olduğuna dikkat çekerek, “Hiçbir Doğu Türkistanlı Türkiye’nin aleyhine olacak bir işin içinde olmaz. Hiçbir güç bizim ve bize her zaman destek olmuş olan Türkiye’nin arasına açamayacaktır. Çünkü Türkiye bütün Müslümanların ve Türklerin son kalesidir” dedi. Doğu Türkistanlı alim ve dava adamı Rahmetli Mehmet Cantürk Hocanın oğlu Kulahmet Cantürk’te, konuşmasında Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekti.

Çin, Uygurların organlarını topluyor
Doç. Dr. Abdulfettah Tümtürk de yaptığı konuşmada, vatan için vatandan ayrılan bir Doğu Türkistanlı ailenin çocuğu olarak göç yolculuğunda Kabil’de doğduğunu söyleyerek, Çin’de yapılan organ ticaretine dikkat çekti. Tümtürk; "2016 yılından bu yana, bölgedeki etnik Han nüfusunu içermeyen ’zorunlu sağlık kontrolleri’ adı altında bir programının bir parçası olarak Doğu Türkistandaki Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslümanlar için DNA analizi yapıldı. Organ toplama iddiaları göz önüne alındığında, bu önemlidir, DNA analizi daha doğru organ eşleşmesine ve dolayısıyla daha düşük ret oranlarına ulaşmayı sağladığı için DNA dizilimi ile organ nakli sonucu arasında büyük ve bir doğrudan bağlantı vardır. Çin’in Mahkûmlarından Zorla Organ Toplaması sürecini değerlendiren uluslararası Bağımsız Mahkeme 2019’daki nihai raporunda, ’Falun Gong mahkumları organ tedarikinin muhtemelen ana kaynağı olmasına rağmen, bir şüphenin ötesinde, Çin’in Uygurlardan zorla organ toplama gerçekleştirdiğine dair göstergeler olduğunu bildirdi. Hatta bununla ilgili olarak İspanya hükümeti, vatandaşlarının Çin’den organ nakli yapmasını yasaklayarak, yapanlara ağır para cezaları uyguladı. İspanya’nın yanında İtalya, İsrail ve bir çok devlet daha bu organ ticaretinde Pazar olarak kullanılmaktadır. Uluslararası Bağımsız Mahkeme, Çin’deki ’uygun’ organ bağışçılarının sayısının 2017 için 5 bin 146 olduğunu, Çin’de yılda 60 bin ila 90 bin arasında olduğu tahmin edilen organ nakli operasyonlarının sayısı ile arasında önemli bir eşitsizlik tespit etti. Üstelik 2-3 hafta arası süren bekleme süresi ile” dedi.

“Doğu Perinçek’i ciddiye almıyoruz”
Daha sonra konuşan İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanı Doç. Dr. Ömer Kul, Çin’in Dünya’nın başına bela olacağını ifade ederek, “Doğu Türkistan bütün dünyanın gözü önünde asimile edilmektedir. Orada yaşayan Müslüman Türkler, baskı ve zulmün en ağır şartlarını yaşıyor. Camilere girmenin yasak olduğu, ibadet etmenin yasak olduğu ve toplama kamplarında milyonlarca insanın acı çektiği bir ülkedir Doğu Türkistan” dedi. Ömer Kul, dinleyicilerden gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Doğu Türkistan ile ilgili sözlerini hatırlatması üzerine “ Biz o ismi ciddiye almıyoruz” diye cevap verdi.

Araplara “helal organ” satışı
Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Dr. Muhittin Canuygur ise, Çin’in toplama kamplarına hapsettiği Doğu Türkistanlıların durumuna dikkat çekerek, “Çin hükümeti sistemli bir şekilde asimile politikası izliyor. Bütün dünyada bu zulmü adeta seyirci kalıyor. Özellikle Doğu Türkistanlıların organları zengin Arap’lara satılıyor. Bunun adına da Helal organ diye Çin reklam yapıyor. İsrail’e bu durum ortaya çıkınca Çin’e giderek organ nakli yapılması yasaklandı” diye konuştu.
Konferans, dinleyicilerden gelen soru cevap kısmının ardından sona erdi. Toplantı sonunda Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, konuşmacılara plaket takdim etti.

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Başkan Yalçın’dan moral ziyaretleriBaşkan Yalçın’dan moral ziyaretleri
PÜİS Genel Başkanı Okumuş: “İstasyonlarımız şarj ünitelerine hazır”PÜİS Genel Başkanı Okumuş: “İstasyonlarımız şarj ünitelerine hazır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Aslanapa’da yemin töreni

Aslanapa’da yemin töreni

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kravets gollerine devam ediyor

Kravets gollerine devam ediyor

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.