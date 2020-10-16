Çınar, 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutladı

16 Ekim Dünya Gıda Gününü tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak sofralardaki doğal ürünlerin sayısını artırmak ve vatandaşları sağlıklı gıdalarla buluşturmak adına çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İyi tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir ve güvenilir gıda üretiminin sağlandığı, tüm insanların sağlıklı ve yeterli çeşitlilikte gıdaya ulaşabildiği bir dünya temennisiyle 16 Ekim Dünya Gıda Gününü tebrik ediyorum” dedi.

“Yeşil gıda seracılıkla tarım hizmetlerine farklı bir bakış açısı kazandırdık”

Başkan Çınar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden olan Yeşil Gıda Seracılık Projesi çatısı altında yürüttükleri tarım projeleriyle, toplumda farkındalık oluşturduklarından bahsetti.

“Sağlıklı gıda, sağlıklı yaşamın anahtarıdır”

Malatya ve Yeşilyurt’un tarım arazilerini doğru ve planlı yatırımlarla daha verimli hale getirmek adına çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Çınar, “16 Ekim Dünya Gıda Günümüzü öncelikle tebrik ediyorum ve kutluyorum. Özellikle dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doğal ürünlerin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu bilim adamları tarafından çok net ifade edilmektedir. Bu açıdan bakılacak olursa Dünya Gıda Gününün ne kadar yerinde ve doğru olduğu bir kez daha ön plana çıkmıştır. Dinamik, sağlıklı ve güçlü bir bünye için yerli ürünlere daha fazla ilgi göstermemiz gerekmektedir. Sofralarımızda yaş ve kuru olarak sağlıklı, temiz ve organik ürünlerin mutlaka yer alması gerekmektedir. Her öğünde mutlaka doğal ürünler tüketmek bağışıklık sistemimizin daha da güçlenmesine sebep olacaktır. Sağlıklı gıda sağlıklı yaşamın anahtarıdır “ şeklinde konuştu.