YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Çınar Emniyet Teşkilatının 175’nci yıldönümünü kutladı

Çınar Emniyet Teşkilatının 175’nci yıldönümünü kutladı

MALATYA HABERLERİ  | 06.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emniyet Teşkilatının 175’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Emniyet Teşkilatının 175’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Her türlü zorluğa göğüs gererek can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük görevler üstlenen Emniyet Teşkilatının 175.

Çınar Emniyet Teşkilatının 175’nci yıldönümünü kutladı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emniyet Teşkilatının 175’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Emniyet Teşkilatının 175’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Her türlü zorluğa göğüs gererek can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük görevler üstlenen Emniyet Teşkilatının 175. Yıl dönümünü öncelikle en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Aziz milletimizden aldığı dua ve desteklerle başarılı hizmetlerin altına imza atan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik ve huzuru sağlamak adına büyük bir özveriyle çalışmakta, hizmetleriyle göğsümüzü kabartmaktadır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan polislerimiz, toplumda huzuru ve asayişi temin etmek için, yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyarak, cesaret ve fedakarca vazifelerini ifa etmektedirler. Bu vesileyle; Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarının Polis Haftasını kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakar polislerimiz ve bütün teşkilat mensuplarının çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Malatya Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
05:57
Öğle
12:34
İkindi
16:10
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza kesildi

Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza kesildi

Malatya’da pazar yerlerinde ek tedbirler

Malatya’da pazar yerlerinde ek tedbirler

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.