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Çınarköy’e Yörük Festivali müjdesi

İHA İHA
19.03.2024 11:18
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çınarköy Mahallesi’ni ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi.

Çınarköy’e Yörük Festivali müjdesi

Toplantıda bir sonraki görev döneminde yapacağı üstyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Günel, ’Çınarköy Yörük Festivali’ düzenleyerek bölgeye hareket getireceklerini müjdeledi.

Kuşadası’nın farklı bölgelerinde hemşehrileriyle buluşarak sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Günel’in son durağı Çınarköy Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel’in Çınarköy’e yaptığı ziyarete, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtar Sebahattin Akyüz de katıldı. Toplantıda Başkan Ömer Günel, Çınarköy sakinlerine bugüne kadar kente yaptıkları alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

İkinci 5 yıllık hizmet döneminde kırsal mahallelerin sorunlarına daha çok eğileceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Görevi devraldığımızda Kuşadası’nın kent merkezinde çok fazla birikmiş sorunu vardı. Önce bunları çözdük. Şimdi sıra köylerimize geldi. Tüm köylerimizin yollarını yenileyeceğim. Ayrıca tarla ve bahçelerinize giden yollarınızı da konforlu bir hale getireceğim. Sizin bu köyde sanata, zeybeğe ve bölgemizin kültürüne olan ilginizi de biliyorum. Buradan size Çınarköy Yörük Festivali’ni başlatacağımızın da müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu.

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