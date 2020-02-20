Çin'den ithal edilen sitrik asit artık Adana'da üretilecek

Gıda, tarım, metal işleme, ilaç ve içecek gibi birçok sanayi alanında kullanılan ve Çin'den ithal edilen sitrik asit, Türkiye'nin yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede Adana'da kurulan tesiste üretilebilecek.

"Türkiye, dünyanın en çok sitrik asit kullanan ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Adana’daki fabrikamız, ülkemizin sitrik asit ihtiyacının tamamını karşılayacak şekilde yıllık 55 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye'de bir ilk olan ve tamamen yerli mısır kullanılarak üretim yapılacak tesisimizde 200'den fazla personel istihdam ettik. Fabrika yatırımımız için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, stratejik yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu teşvik belgesi, yatırımın katma değerinin yüksekliği ve ürünün yerli üretiminin olmaması dikkate alınarak verildi. Bu yatırımla ülkemiz, çok ileri bir üretim teknolojisine kavuştu. Artık sitrik asit ithalatı için ödediğimiz milyonlarca dolar ülkemizde kalacak."

- "Çin'deki sitrik asit üretim tesisleri geçici süreyle kapatıldı"

Tezcan, dünya pazarında sitrik asidin ana tedarikçisi olan Çin'deki Kovid-19 nedeniyle buradaki tesislerin geçici süreyle kapatıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yatırımla Türkiye olarak sitrik asit ithalatına bağımlılığımız ortadan kalkacaktır. Önemli bir ithalat kalemi olan sitrik asidi artık ülkemizde üretebilir hale geldik. Yatırım kararı alırken, en önemli gerekçemiz, üreticilerimizin tedarik riskini azaltmaktı. Çin’de yaşanan salgın, bu konunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Gıda, tarım, metal işleme, ilaç ve içecek üretimi başta olmak üzere sanayinin birçok kolunda ana girdilerden biri olarak kullanılan sitrik asit üretim tesislerinin Çin'de geçici süreyle kapatılması nedeniyle sanayicilerimiz tedarikte sorunlarla boğuşuyor. Bu yatırımla, sanayicimizin sitrik asit ihtiyacının karşılanmasına ilişkin endişe kaynağını gidermiş olduk. Sanayicilerimiz artık bu ürünü, milli imkanlarımızla üreten tesislerimizden yerli olarak tedarik edebilecek."

