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Çin'den ithal edilen sitrik asit artık Adana'da üretilecek

ADANA HABERLERİ  | 20.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Tezcanlar Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan: - "Türkiye, dünyanın en çok sitrik asit kullanan ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Adana’daki fabrikamız, ülkemizin sitrik asit ihtiyacının tamamını karşılayacak şekilde yıllık 55 bin ton üretim kapasitesine sahiptir" - "Gıda, tarım, metal işleme, ilaç ve içecek üretimi başta olmak üzere sanayinin birçok kolunda ana girdilerden biri olarak kullanılan sitrik asit üretim tesislerinin Çin'de geçici süreyle kapatılması nedeniyle sanayicilerimiz tedarikte sorunlarla boğuşuyor"

Gıda, tarım, metal işleme, ilaç ve içecek gibi birçok sanayi alanında kullanılan ve Çin'den ithal edilen sitrik asit, Türkiye'nin yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede Adana'da kurulan tesiste üretilebilecek.

Tezcanlar Yatırım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinden kimya sektörü de etkilendi.

Şirketin 40 milyon avroluk yatırımla, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) inşa ettiği tesis, sitrik asidin artık Çin'den ithal edilmesinin önüne geçebilecek.

Üretim denemeleri başlayan tesisin açılışı da kısa zaman içinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tezcanlar Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan, gıda, tarım, metal işleme, ilaç ve içecek üretimi başta olmak üzere sanayinin birçok kolunda vazgeçilmez girdilerden olan sitrik asidin üretiminde, Türkiye'yi ithalatçı olmaktan kurtaracak fabrikanın kısa süre içinde faaliyete geçeceğini belirtti.

Tesisin Türkiye için stratejik önem taşıdığını bildiren Tezcan, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın en çok sitrik asit kullanan ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Adana’daki fabrikamız, ülkemizin sitrik asit ihtiyacının tamamını karşılayacak şekilde yıllık 55 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye'de bir ilk olan ve tamamen yerli mısır kullanılarak üretim yapılacak tesisimizde 200'den fazla personel istihdam ettik. Fabrika yatırımımız için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, stratejik yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu teşvik belgesi, yatırımın katma değerinin yüksekliği ve ürünün yerli üretiminin olmaması dikkate alınarak verildi. Bu yatırımla ülkemiz, çok ileri bir üretim teknolojisine kavuştu. Artık sitrik asit ithalatı için ödediğimiz milyonlarca dolar ülkemizde kalacak."

- "Çin'deki sitrik asit üretim tesisleri geçici süreyle kapatıldı"

Tezcan, dünya pazarında sitrik asidin ana tedarikçisi olan Çin'deki Kovid-19 nedeniyle buradaki tesislerin geçici süreyle kapatıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yatırımla Türkiye olarak sitrik asit ithalatına bağımlılığımız ortadan kalkacaktır. Önemli bir ithalat kalemi olan sitrik asidi artık ülkemizde üretebilir hale geldik. Yatırım kararı alırken, en önemli gerekçemiz, üreticilerimizin tedarik riskini azaltmaktı. Çin’de yaşanan salgın, bu konunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Gıda, tarım, metal işleme, ilaç ve içecek üretimi başta olmak üzere sanayinin birçok kolunda ana girdilerden biri olarak kullanılan sitrik asit üretim tesislerinin Çin'de geçici süreyle kapatılması nedeniyle sanayicilerimiz tedarikte sorunlarla boğuşuyor. Bu yatırımla, sanayicimizin sitrik asit ihtiyacının karşılanmasına ilişkin endişe kaynağını gidermiş olduk. Sanayicilerimiz artık bu ürünü, milli imkanlarımızla üreten tesislerimizden yerli olarak tedarik edebilecek."

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