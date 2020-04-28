YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. “Cinderesi Kentsel Dönüşüm” projesinin çalışmaları başladı

“Cinderesi Kentsel Dönüşüm” projesinin çalışmaları başladı

ANKARA HABERLERİ  | 28.04.2020 09:29 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi’nin beraber yürüttüğü “Cinderesi Kentsel Dönüşüm” projesi için çalışmalar başladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi’nin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan “Cinderesi Kentsel Dönüşüm” bölgesinde, inşa edilecek 451 konut için çalışmalar başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi’nin beraber yürüttüğü “Cinderesi Kentsel Dönüşüm” projesi için çalışmalar başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi’nin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan “Cinderesi Kentsel Dönüşüm” bölgesinde, inşa edilecek 451 konut için çalışmalar başladı. TOKİ tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan bölgede, hak sahiplerinin 2013 yılından beri özlemle bekledikleri modern konutlarına kavuşmalarına az kaldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Balcı “Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Cinderesi bölgesinin Altındağ’ın kanayan yarası olduğunu söyleyen Başkan Balcı, bu yarayı iyileştirmek için adımlar atıldığını belirterek, “Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. ‘Söz verdiğimiz gibi’ parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve gelir gelmez ilk olarak, hem evleri yıkılan hem de başka yerlerde kira ödemek zorunda kalan ve dolayısıyla çok zor şartlarda yaşayan hak sahipleri için kira yardımı başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, hak sahipleri kira yardımlarına kavuştu. Biz de bir yandan proje ve ihale çalışmalarına başladık. Yatay mimariye uygun proje çalışmamızı bitirdik, ihale süreci de kısa sürede tamamlandı. İlk kazmanın vurulabilmesi için ekiplerimiz aylarca, sabır ve emekle imar yollarını açtılar. İlk olarak; 1829, 1812 ile 1807’nci cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok kısa sürede kazmayı vuracak, temelleri atacağız demiştik. Şükürler olsun, mahcup olmadık. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.
Proje tamamlandığında Cinderesi’nin, Altındağ’ın ve Ankara’nın yeni cazibe merkezi olacağını söyleyen Başkan Balcı “Spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Bölge sadece modern konutlarıyla değil, sosyal donatı alanlarıyla da büyük beğeni toplayacak. Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan Cinderesi bölgesinde ayrıca; spor tesisleri, yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kurulacak. Proje, yatay mimariye de uygun şekilde planlandı. Örnek bir dönüşüm olacak.” dedi. “Hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı planlı bir Altındağ oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyen Başkan Balcı, “Bu projede bize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Karesi, iftarda evlere misafir

Karesi, iftarda evlere misafir

Ankara Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:45
Öğle
12:51
İkindi
16:39
Akşam
19:47
Yatsı
21:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Yeni Melek Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Pınar Eczanesi
Yenimahalle
Natoyolu Eczanesi
Mamak
Rumeli Eczanesi
Mamak
Ada Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.