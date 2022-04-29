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Çine Belediye Başkanı Dinçer'e Malatya'da karaciğer nakledildi

29.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çine Belediye Başkanı Dinçer'e Malatya'da karaciğer nakledildi

Aydın'ın Çine ilçesinin Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 17 Şubat'ta yapılan karaciğer naklinin ardından taburcu edildi.

Dinçer, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla 10 Şubat'ta Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirildi. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın kontrolünde tedavisine başlanan Dinçer'e, 17 Şubat'ta yine Çine'de yaşayan bir vatandaşın donör olmasıyla nakil yapıldı.

Yaklaşık 3 ay tedavisi devam eden Dinçer, bugün hastaneden taburcu edildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gazetecilere, tam donanımlı bir hastaneye sahip olduklarını belirterek, Dinçer'in sağlığına kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da hastanın kendilerine başvurduğunda karaciğerinin fonksiyonunu kaybetmeye yakın olduğunu aktardı.

Yapılan incelemelerin ardından riskleri alarak zaman kaybetmeden nakil işlemine başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Donör de Çine'den geldi. Nakli 17 Şubat'ta gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası da çok uzun bir süre yoğun bakımda kaldı. Böbrekleri diyalizle çalıştı. Gelinen noktada akciğerleri artık normal bir insan gibi nefes alıyor. Böbrekleri ve karaciğeri sorunsuz çalışıyor." diye konuştu.

- "Benim için ikinci bir hayat başlıyor"

Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ise bugüne kadar çok hastalanmadığını ve hastanelere çok uğramadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Benim için ikinci bir hayat başlıyor. Birinci doğumum 16 Ekim 1973, Çine. İkinci doğumum ise 17 Şubat, Malatya oldu. Burası benim ikinci evim oldu. Bol bol buraya gelip Malatya'yı gezeceğim. Hastalığım süresince dışarıya çıkamadım. Normalde göreve hemen başlamam lazım ama hocam bana 'Bayram önü hemen kalabalığa girme.' dedi. Eğer hocam uygun görürse bayramdan sonra tekrar görevime başlayacağım."

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