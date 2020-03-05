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Çin'e hazır giyim ihracatı, yüksek maske talebinin etkisiyle yüzde 500 arttı

İZMİR HABERLERİ  | 05.03.2020 11:34 | Son Güncelleme

Türkiye'den Çin'e yapılan hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı, bu ülkeden gelen tek kullanımlık maske talebinin etkisiyle şubat ayında yaklaşık yüzde 500 artarak 30 milyon 500 bin dolara çıktı - Bu tutarın 13 milyon 527 bin dolarlık kısmı maske ihracatından geldi - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Sertbaş: - "Çin'deki durum bizim yeni pazar arayışlarımıza, başka bölgelere yoğunlaşmamıza engel olmasın. Çin'den bize yönelenler olacaktır ama bu gelip geçici olabilir"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'e tek kullanımlık maske satışı, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün bu ülkeye ihracatının rekor seviyede artmasını sağladı. Sektörün Çin'e yaptığı ihracatın yarıya yakınını maske satışı oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, şubat ayında Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 144 milyon dolara geriledi.

Bu ülkeye dış satım bütün sektörlerde azalırken hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yaklaşık yüzde 500 artış gösterdi. Şubat ayında Çin'e gerçekleştirilen hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı 5 milyon 96 bin dolardan 30 milyon 500 bin dolara yükseldi.

Bu artışta, Kovid-19 salgını nedeniyle tek kullanımlık maskeye yönelik yüksek talep belirleyici oldu. Türkiye'den Çin'e tek kullanımlık maske ihracatı, şubat ayında kayıtlara 13 milyon 527 bin dolar olarak geçti.

- "Çin'de üretim yavaş yavaş başlıyor"

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, en büyük maske üreticisi olan Çin'e geçen yılın şubat ayında maske ihracatı yapılmadığını, bu yılın aynı ayında ise 13 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirildiğini söyledi.

"Bu anlık bir durum. Çin'deki durum geçince bu rakamlar yine düşecektir." diyen Sertbaş, Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının ocak-şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 10 artarak 3 milyar doların üzerine çıktığını, bunda Kovid-19 salgınının etkili olabileceğini dile getirdi.

Salgının küresel ekonomiye etkilerinin yanında sağlık boyutuna dikkati çeken Sertbaş, "keşke olmasaydı" dediklerini belirtti.

Kovid-19 salgınından Türkiye'de olumlu etkilenecek sektörlerin başında hazır giyim ve konfeksiyonun geldiğini vurgulayan Sertbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir ihracatçı ülkenin piyasadan çekilmesi illa ki bize yarayacak ancak 'Çin'deki bütün üretim durdu, bütün satışlar Türkiye'ye gelecek' diye bir şey söz konusu değil. Rehavete kapılan arkadaşlarımız var. Çin'deki durum bizim yeni pazar arayışlarımıza, başka bölgelere yoğunlaşmamıza engel olmasın. Çin'den bize yönelenler olacaktır ama bu gelip geçici olabilir. Mart rakamları bütün sektörler adına bize daha net sonuçları verecektir. Biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum."

- "Ön izin şartı yerinde bir karar"

İzmir'de maske üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Hasan Seçkin de doğrudan ihracat yapmadıklarını, kendilerinden ürün alan bazı firmalarının bunları Çin'e sattıklarını söyledi.

Şubattaki ihracatı maske üreticilerinin değil, "piyasadan ürün toplayan fırsatçıların" yaptığını savunan Seçkin, maske dış satımına ön izin şartı getirilmesinin yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Seçkin, "Ağırlıklı olarak bizim gibi üreticilerden toplayıp ihracat yapan aracı firmaların olduğunu duyuyoruz. Depolardaki ürünlerimiz bu aracı firmaların çekmesiyle azalınca fiyatlar arttı. Bu kapsamda başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ön iznine bağlanmasını son derece olumlu buluyoruz." diye konuştu.

Önceliklerinin her zaman sağlık kuruluşları olduğunu belirten Seçkin, "Önceden günde 8 saat çalışan fabrikalarımız şimdi 7 gün 24 saat çalışıyor. Türkiye'nin her yerinden talep geliyor. Gelen müşterilere de en erken ekim ayında ürün teslimi yapacağımızı söylüyoruz." dedi.

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