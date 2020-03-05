Çin'e hazır giyim ihracatı, yüksek maske talebinin etkisiyle yüzde 500 arttı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'e tek kullanımlık maske satışı, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün bu ülkeye ihracatının rekor seviyede artmasını sağladı. Sektörün Çin'e yaptığı ihracatın yarıya yakınını maske satışı oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, şubat ayında Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 144 milyon dolara geriledi.

Bu ülkeye dış satım bütün sektörlerde azalırken hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yaklaşık yüzde 500 artış gösterdi. Şubat ayında Çin'e gerçekleştirilen hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı 5 milyon 96 bin dolardan 30 milyon 500 bin dolara yükseldi.

Bu artışta, Kovid-19 salgını nedeniyle tek kullanımlık maskeye yönelik yüksek talep belirleyici oldu. Türkiye'den Çin'e tek kullanımlık maske ihracatı, şubat ayında kayıtlara 13 milyon 527 bin dolar olarak geçti.

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Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, en büyük maske üreticisi olan Çin'e geçen yılın şubat ayında maske ihracatı yapılmadığını, bu yılın aynı ayında ise 13 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirildiğini söyledi.