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  4. ’Çıngıraklı Top’ filmi Aydın’da gösterildi

’Çıngıraklı Top’ filmi Aydın’da gösterildi

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Görme engellilerle empati kurmak, onların da hayatın içerisinde yer aldıklarını hatırlatmak için İlyas Salman, İlhan Mansız, Osman Tamburacı gibi isimlerin rol aldığı "Çıngıraklı Top" adlı film Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle seyirciyle buluştu.Aydın Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, sesli betimlemeli olarak gösterilen filmle gören bireylerin görme engellilerle empati kurabilmeleri hedeflendi.Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda yapılan gösterimde ekran ilk 10 dakika boyunca karartılarak görme engellilerin yaşadıklarıyla ilgili farkındalık oluşturuldu.Filmde görme engelli bireylerin de çıngıraklı topla futbol oynayabildikleri anlatılırken, böylelikle imkânlar sunulduğunda görme engellilerin de spor yapabildiğine vurgu yapılıyor.Egemen Ertürk’ün yönetmenliğini üstlendiği film 2009’da gösterime girmişti.Seyirciler, Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER) tarafından sesli betimlemeli hale getirilerek görme engellilerin beğenisine sunulan 600’den fazla filmden birisi olan "Çıngıraklı Top"la farklı bir sinema deneyimi yaşadıklarını ve görme engellilerin de hayatın içerisinde yer aldıklarını bir kez hatırladıklarını belirtti.Film gösterimi Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenirken gösterim için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından de görme engellilere salon ve araç tahsis edildi.

’Çıngıraklı Top’ filmi Aydın’da gösterildi

Görme engellilerle empati kurmak, onların da hayatın içerisinde yer aldıklarını hatırlatmak için İlyas Salman, İlhan Mansız, Osman Tamburacı gibi isimlerin rol aldığı "Çıngıraklı Top" adlı film Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle seyirciyle buluştu.

Aydın Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, sesli betimlemeli olarak gösterilen filmle gören bireylerin görme engellilerle empati kurabilmeleri hedeflendi.
Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda yapılan gösterimde ekran ilk 10 dakika boyunca karartılarak görme engellilerin yaşadıklarıyla ilgili farkındalık oluşturuldu.
Filmde görme engelli bireylerin de çıngıraklı topla futbol oynayabildikleri anlatılırken, böylelikle imkânlar sunulduğunda görme engellilerin de spor yapabildiğine vurgu yapılıyor.
Egemen Ertürk’ün yönetmenliğini üstlendiği film 2009’da gösterime girmişti.
Seyirciler, Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER) tarafından sesli betimlemeli hale getirilerek görme engellilerin beğenisine sunulan 600’den fazla filmden birisi olan "Çıngıraklı Top"la farklı bir sinema deneyimi yaşadıklarını ve görme engellilerin de hayatın içerisinde yer aldıklarını bir kez hatırladıklarını belirtti.
Film gösterimi Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenirken gösterim için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından de görme engellilere salon ve araç tahsis edildi. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen verdiği desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

’Çıngıraklı Top’ filmi Aydın’da gösterildi

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Merkez
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Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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