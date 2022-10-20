YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı

Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı

20.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç sanığa "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu isimli kadının öldürülüp gömülmesine ilişkin davada 5 sanıktan 3'ü, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık ile taraf avukatları katıldı.

Müştekilerin avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini, maktulün ailesinin sürekli üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti.

Sanıklar Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman savunmalarında, cinayetle ilgileri olmadığını söyleyerek, beraatlerini istedi.

Sanıklardan Yunuscan Türkistanlı, 3 yıldır tutuklu olduğunu, Abdulselam isimli kişinin maktulden alacağı bulunduğunu ve olayın bu yüzden meydana geldiğini belirterek, "Tasarlama ve fikir eylem iş birliği yoktur. Ölen kişiyle tanışıklığım da yoktur. Buradan Abdulselam'a sesleniyorum. Teslim olsun, aklanmamızı istiyorum." dedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Abduvahap Abdurrahman ve Hüseyin Ahmed, kendilerine iftira atıldığını savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Yunuscan Türkistanlı da "Olayla ilgim olmasa da bir kişinin ölmesi nedeniyle pişmanım. Çinli birine düşmanlığım yoktur. Ailesinden çok özür diliyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, iyi hal indirimi uygulanmamasına hükmetti.

Bu sanıkları, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4'er yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, kovuşturma aşamasında vefat eden sanık Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki davanın düşmesine, diğer sanık Kasım Yarkenli'nin de tüm suçlardan beraatine hükmetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Ekim 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'dan, telefonla arkadaşına Sefaköy'de küçük bir kaza yaptığını ancak önemli bir şeyi olmadığını söylemesinin ardından bir daha haber alınamadığı anlatılmıştı.

Kayıp olan Lisha Yu ile ilgili yapılan araştırma sonucunda kaçırıldığının ve öldürüldüğünün belirlendiği aktarılan iddianamede, maktulün olay tarihinde aracıyla evinden çıktıktan sonra sanıklar Hüseyin Ahmed, Yunuscan Türkistanlı ve Abduvahap Abdurrahman'ın içinde bulunduğu araçla takibe alındığı, bu sanıkların Küçükçekmece'de maktulün aracına arkadan çarparak kaza süsü verdikleri, araçtan inen Lisha Yu'nun zorla alıkonulduğu, araçla Sultanbeyli taraflarına götürüldüğü kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar Türkistanlı ve Abdurrahman'ın maktul Lisha Yu'yu bir valize zorla soktuğu ve sabaha karşı Bilecik'in Söğüt ilçesine götürdükleri vurgulanarak, sanıkların bu eylemi yaparken sanık Abdulgaffar Tamuygur'un da olay yeri veya oraya yakın bir noktada bulunduğu aktarılmıştı.

Maktulün valize konulduktan sonra öldüğünün anlaşıldığı belirtilen iddianamede, maktulün Söğüt'te Tamuygur'un arazisine gömüldüğü, sanıkların kullandığı aracın sahibinin de Kasım Yarkenli olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dörder yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası, sanık Kasım Yarkenli hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme" suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili İleri, dijital dönüşümde Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi:AK Partili İleri, dijital dönüşümde Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi:
1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:54
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:44
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.