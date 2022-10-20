Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı

İSTANBUL (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu isimli kadının öldürülüp gömülmesine ilişkin davada 5 sanıktan 3'ü, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık ile taraf avukatları katıldı.

Müştekilerin avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini, maktulün ailesinin sürekli üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti.

Sanıklar Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman savunmalarında, cinayetle ilgileri olmadığını söyleyerek, beraatlerini istedi.

Sanıklardan Yunuscan Türkistanlı, 3 yıldır tutuklu olduğunu, Abdulselam isimli kişinin maktulden alacağı bulunduğunu ve olayın bu yüzden meydana geldiğini belirterek, "Tasarlama ve fikir eylem iş birliği yoktur. Ölen kişiyle tanışıklığım da yoktur. Buradan Abdulselam'a sesleniyorum. Teslim olsun, aklanmamızı istiyorum." dedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Abduvahap Abdurrahman ve Hüseyin Ahmed, kendilerine iftira atıldığını savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Yunuscan Türkistanlı da "Olayla ilgim olmasa da bir kişinin ölmesi nedeniyle pişmanım. Çinli birine düşmanlığım yoktur. Ailesinden çok özür diliyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, iyi hal indirimi uygulanmamasına hükmetti.

Bu sanıkları, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4'er yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, kovuşturma aşamasında vefat eden sanık Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki davanın düşmesine, diğer sanık Kasım Yarkenli'nin de tüm suçlardan beraatine hükmetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Ekim 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'dan, telefonla arkadaşına Sefaköy'de küçük bir kaza yaptığını ancak önemli bir şeyi olmadığını söylemesinin ardından bir daha haber alınamadığı anlatılmıştı.

Kayıp olan Lisha Yu ile ilgili yapılan araştırma sonucunda kaçırıldığının ve öldürüldüğünün belirlendiği aktarılan iddianamede, maktulün olay tarihinde aracıyla evinden çıktıktan sonra sanıklar Hüseyin Ahmed, Yunuscan Türkistanlı ve Abduvahap Abdurrahman'ın içinde bulunduğu araçla takibe alındığı, bu sanıkların Küçükçekmece'de maktulün aracına arkadan çarparak kaza süsü verdikleri, araçtan inen Lisha Yu'nun zorla alıkonulduğu, araçla Sultanbeyli taraflarına götürüldüğü kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar Türkistanlı ve Abdurrahman'ın maktul Lisha Yu'yu bir valize zorla soktuğu ve sabaha karşı Bilecik'in Söğüt ilçesine götürdükleri vurgulanarak, sanıkların bu eylemi yaparken sanık Abdulgaffar Tamuygur'un da olay yeri veya oraya yakın bir noktada bulunduğu aktarılmıştı.

Maktulün valize konulduktan sonra öldüğünün anlaşıldığı belirtilen iddianamede, maktulün Söğüt'te Tamuygur'un arazisine gömüldüğü, sanıkların kullandığı aracın sahibinin de Kasım Yarkenli olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dörder yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası, sanık Kasım Yarkenli hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme" suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

