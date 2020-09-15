Çinlilerin sağlık iksiri! Uzun yaşam sırları bu çayda saklı

Çinlilerin sağlık iksiri olarak adlandırdıkları Kombu Çayı, dünya genelinde en çok tüketilen ve sayısız faydası olan şifalı içeceklerin başında gelir ancak gerek demleme yöntemi, gerek ham maddesi, mayalanması, gerekse yararları açısından diğer çaylara benzemez. Günlük olarak Kombu Çayı içmeniz için 7 neden topladık. KOMBUCHA ÇAYI NEDİR? Kombucha da denilen Kombu çayı, ilaç olarak da kullanılan fermente olmuş bir çay çeşididir. Ana yurdu Doğu Asya’dan Avrupa’ya kadar yayılarak tanınmıştır. Kombu, fermante olurken diske benzeyen ve jelatin kıvamında bir zardan meydana gelen mantar oluşur. Çayın içeriğini Kombucha isimli çay mantarı oluşturur. KOMBUCHA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR? 1 çay mantarı, yani kombucha (internetten satın alınabilir veya evde kombucha yapan bir arkadaşınızdan sizinle paylaşmasını isteyebilirsiniz)

3-4 litre su

5-6 adet siyah poşet çay

1 bardak rafine edilmemiş şeker kamışı veya hindistan cevizi şekeri

1 büyük cam kavanoz Yapılışı Suyu kaynatın.

7 dakika çayı demleyin.

Sonra poşetleri çıkarın ve suya şeker ekleyin.

Şekeri tamamen eriyene kadar karıştırın ve suyun soğumasını bekleyin.

Soğutulmuş suyu büyük, sterilize edilmiş bir kavanoza dökün. Çay, sonrasında temiz bir cam kavanoz veya geniş ağızlı bir cam kasenin içine boşaltılır. Kavanoz yahut kabın ağız kısmı ne kadar geniş olursa çay da o denli hızlı fermente olur. Mantar oluşmaya başladıktan sonra mantarın açık renkli kısmını daima yukarı bakması gerekir.

Mantar kavanozun dibine doğru çökmeye başladıysa ve yüzeye doğru hareket etmiyorsa mantarın ters dönüp dönmediği kontrol edilir ve yeniden yüzeye yerleştirilir. Kavanozu hava alacak şekilde kapatmalısınız. Bunun için kavanozun ağzını tülbentle sarın ve lastikle sabitleyin. Kavanozun oda sıcaklığında tutulması gerekir. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlar uygun değildir. Doğrudan güneş ışığı da zararlıdır. 19 ila 29 derece arasındaki sıcaklık ideal sıcaklıktır. Çay 4 ila 10 gün arasında fermantasyona bırakılır. 4 gün sonunda üzüm şırasına benzer bir tat elde edilir. KOMBUCHA ENERJİ ARTIRIR Kombucha vücuttaki enerji eksikliğini giderir ve uyuşukluk, uyuşukluk ve halsizlik gibi anemi semptomlarını hafifletir. Ayrıca, enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olan küçük bir doz kafein ve B vitamini içerir. Bileşimindeki tüm vitamin ve mineraller sayesinde kombu çayı, düzenli olarak fiziksel ve psikolojik stresle karşı karşıya kalan, bitkin veya halsizlik yaşayanların durumunu iyileştirir. EKLEMLERİNİZİ KORUR Kombuçanın en ünlü faydalı özelliği, eklem hastalıklarından muzdarip olanlar için hızlı ve etkili bir yardımdır. Kombucha, çoğu ilaca kıyasla vücudumuz için en erişilebilir formda glukozamin içerir. Bu bileşik, bağ dokusunun nemi emmesine yapısını ve hidrasyonunu korumasına izin veren hyaluronik asit üretimini uyarır. Böylelikle bu içeceğin kullanımı vücuda esneklik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda erken kırışıklık oluşumunu da engeller.

BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR Kombucha, düşük asitliği nedeniyle patojenik mikrofloranın büyümesini ve gelişmesini baskılar. İçindeki asetik asit ve kateşinler en çok bilinen patojenleri, hatta salmonella ve E. coli'yi öldürür.

Maya enfeksiyonundan muzdaripseniz, kombu çayı yardımcı olabilir. Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırma sayesinde, kombucha'nın bu enfeksiyonun yanı sıra genellikle duodenal ülsere neden olan bakteriyel bir enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu bulundu. ANTİOKSİDAN ETKİSİ VARDIR Çaydaki polifenoller ve askorbik asit, antioksidan özellikleriyle ünlüdür. Kombucha'nın hazırlanması sırasında, bu moleküllerin enzimler tarafından yapısal modifikasyonu nedeniyle bu bileşenlerin aktivitesi önemli ölçüde artar.

Basitçe söylemek gerekirse, kombu çayı bu karmaşık kimyasal bileşikleri vücudumuz için daha erişilebilir hale getirir.

Kombu çayının antioksidan etkisi, kanserden korunma, artan bağışıklık, iltihaptan kurtulma ve artrit ve gut semptomlarının hafifletilmesi gibi diğer faydalı özellikleriyle doğrudan ilgilidir. METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR Kombucha, kefir veya yoğurt gibi bilinen birçok probiyotiğe benzer şekilde davranır ve sindirim sisteminin mikroflorasının yenilenmesine yardımcı olur ve disbakteriyoz tedavisini destekler. Kombu çayı fermantasyonunda yer alan bakteriler, patojenlerin gelişimini önleyen ve bir dizi faydalı enzim oluşturan bir ortam oluşturur. Sonuç olarak, kombu çayı metabolizmayı önemli ölçüde hızlandırır ve öğünler arasında iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Bu nedenle, kabızlıkla mücadele ederken veya kilo vermek istiyorsanız tavsiye edilir.