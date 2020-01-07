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  4. Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

BATMAN HABERLERİ  | 07.01.2020 01:22 | Son Güncelleme

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Batman'ın Kozluk ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen güvenlik korucusunun, birlikte nöbet tuttuğu arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 2 korucu da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde nöbet tutan güvenlik korucusu Şakir Erikli cinnet getirerek birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına ateş açtı.

Olayda, güvenlik korucusu Veysi Erikli olay yerinde hayatını kaybetti, Yakup Kıral, Orhan Avcı ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinnet getiren Şakir Erikli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Cinnet güvenlik korucusu Kozluk

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Batman Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Geylani Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
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