Cinsel ilişki görüntüleriyle gündemde olan genç hakem sessizliğini bozdu: Kadın ölümleri de bu şekilde oluyor!

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan cinsel ilişki görüntüleri, 24 yaşındaki hakem E.K.'nin başına iş açtı. TFF Tahkim Kurulu, E.K.'nin lisansını iptal edip ömür boyu men etti. Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken E.K. gelen tepkilere yanıt vererek sessizliğini bozdu.

İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülerin geçtiğimiz yıl ortaya çıktığına değinen E.K "Arkadaşlar neden 1 sene önceki, yalan olduğunu bildiğiniz haberleri ısıtıp ısıtıp paylaşıyorsunuz ve toplumla oynuyorsunuz? Okunmak ve sosyal medyası güçlü insanlardan prim yapmak için çok anlamsız bir yöntem değil mi?" sözleriyle isyan etti.

Federasyona bağlı hakemlik yapmadığını vurgulayan E.K. "Çıktığım maçların hepsi özel turnuvalar ve federasyona bağlı değil." açıklamasında bulundu.

"BENİMLE TEHDİTLE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTI"

E.K., "Benimle hiçbir bağı olmayan, bilmem kaç yaşına gelmiş, bugüne kadar tehditle, kötü şekilde benimle iletişim kurmaya çalışan kişi ile ilgili hiçbir yorum yapmadım" ifadeleriyle dikkat çekerken şunları kaydetti:

"BİLİYORSUNUZ Kİ KADIN ÖLÜMLERİ DE BU ŞEKİLDE OLUYOR"

"Ben, işinde gücünde, okullarını dereceyle bitirmiş, kaybedecek çok şeyi olan genç bir kadınım. Bunlarla anılmak istemedim ve bana zarar vermeye çalışan herkesten uzak durdum. Fakat görüyorum ki iş iyice çığırından çıkmış, kadın ölümleri de bu şekilde oluyor biliyorsunuz."

"GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULDU, MONTAJ"

Avukatı aracılığıyla da bir açıklama paylaşan E.K. görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğunu, kendisiyle hiçbir alakası olmadığını ve montajlandığını öne sürdü.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır