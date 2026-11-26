Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşma için Londra'ya giden yaklaşık 20 bin sarı-lacivertli taraftar, Stamford Bridge Stadı'nı adeta Kadıköy'e çevirdi.

POLİS TÜRK ÇIKTI: "NEŞENİZE HAYRANIM AMA..."

Maç öncesinde Londra'da görev yapan Türk bir polis memuru, coşkulu taraftarlara seslenerek, "Arkadaşlar neşenize hayranım ama lütfen meşale yakmayın" uyarısında bulundu.

"ADAM TÜRK LAN!"

Polisin sözlerinin ardından taraftarların arasından yükselen yuhalama sesleri üzerine başka bir Fenerbahçeli taraftar, "Adam Türk lan! Ne yuhalıyorsunuz?" diyerek arkadaşlarına tepki gösterdi.

"'SARI' DEMEN LAZIM"

Polisin meşale yakılmaması yönündeki uyarısını yinelemesi üzerine bir başka taraftarın, "O zaman bir şey söyleyeceğim, 'Sarı' demen lazım" sözleri ise çevredekileri kahkahaya boğdu.

Taraftarlarla Türk polis arasında yaşanan eğlenceli diyalog, sosyal medyada da ilgi gördü.