Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşma için Londra'ya giden yaklaşık 20 bin sarı-lacivertli taraftar, Stamford Bridge Stadı'nı adeta Kadıköy'e çevirdi.
Maç öncesinde Londra'da görev yapan Türk bir polis memuru, coşkulu taraftarlara seslenerek, "Arkadaşlar neşenize hayranım ama lütfen meşale yakmayın" uyarısında bulundu.
Polisin sözlerinin ardından taraftarların arasından yükselen yuhalama sesleri üzerine başka bir Fenerbahçeli taraftar, "Adam Türk lan! Ne yuhalıyorsunuz?" diyerek arkadaşlarına tepki gösterdi.
Polisin meşale yakılmaması yönündeki uyarısını yinelemesi üzerine bir başka taraftarın, "O zaman bir şey söyleyeceğim, 'Sarı' demen lazım" sözleri ise çevredekileri kahkahaya boğdu.
Taraftarlarla Türk polis arasında yaşanan eğlenceli diyalog, sosyal medyada da ilgi gördü.
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