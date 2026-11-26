Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Suns karşısında 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle sezonun 3. "triple-double"ını yaptı.

Milli basketbolcu, takımdaki 15. "triple-double"ını yaparak Hakeem Olajuwon'u geride bıraktı ve Rockets tarihinde en çok "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinci basamağa yükseldi.

Suns'ta ise Devin Booker, attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

DURANT TARİHE GEÇTİ

Rockets'ta Kevin Durant, Suns karşısında attığı 20 sayıyla NBA tarihinde 33 bin sayıya ulaşan 5. oyuncu oldu.

Durant, ikinci çeyreğin bitimine 46.3 saniye kala attığı üçlükle LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ve Kobe Bryant'ın da yer aldığı 33 bin sayı barajını aşan isimler arasına girdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cevdet Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır