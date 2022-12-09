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"Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor" demişti! Bella Thorne tulum tercihiyle dikkat çekti

09.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, müstehcen pozları ve açıklamalarıyla tanınıyor. Cinsel hayat itiraflarıyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı son olarak giydiği tulumun için sütyen tercih etmeyip göğüslerini sergiledi.

"Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor" demişti! Bella Thorne tulum tercihiyle dikkat çekti

"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan 24 yaşındaki Bella Thorne sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

"Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor. Kendimi frenleyemediğim zamanlar bile oluyor. Bu konuda arzu ve isteğim en üst seviyede" ifadelerini kullanan güzel isim sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekiyor.

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Bella Thorne son olarak siyah bir tulum giydi ancak tulumun içine sütyen bile tercih etmeyerek göğüslerini sergiledi.

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Her paylaşımıyla olay olan Thorne'a hayranları "Yakıyorsun" yorumunda bulundu.

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Bella Thorne sosyal medya Oyuncu yaşında

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