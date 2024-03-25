Cinsel saldırı suçundan ceza almıştı! Dani Alves 1 milyon avro kefalet ödeyerek cezaevinden çıktı

Barselona İl Mahkemesi'nin 20 Mart'ta aldığı kararla belirlenen 1 milyon avroluk kefalet bedelini 5 gün sonra bulan Alves, paranın yatırılmasının ardından Barselona yakınlarındaki Brains 2 Cezaevi'nden çıktı.

Dünya basınının yoğun ilgi gösterdiği Alves, cezaevi kapısında bekleyen basının sorularını yanıtsız bırakarak, avukatıyla birlikte arabayla ayrıldı.

Savcılık, "Alves'in İspanya'dan kaçma riskinin halen yüksek olduğu" gerekçesiyle şartlı tahliyenin durdurulmasını istedi.

İspanya ve Brezilya pasaportlarına el konulan Alves mahkemenin verdiği kararla, haftada bir mahkemeye imza atma, İspanya'yı terk etmeme, mağdur olan kadından en az 1 kilometre uzak durma ve hiçbir şekilde iletişime girmeme şartlarına uymak zorunda kalacak.

SİYASETÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer yandan Alves'in serbest kalması hem İspanyol hem de Brezilyalı siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

İspanya'da sol azınlık hükümetinden bazı bakanlar ve muhalefette bulunan sol görüşlü Podemos partisinin üst düzey yöneticileri, cinsel saldırıdan hüküm giymiş birinin yüksek bir miktar olsa da para ödeyerek serbest kalmasını eleştirdi.

Brezilya Kadın Bakanı Cida Gonçalves de EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, "Kadınların insan haklarına yönelik mevcut en acımasız ihlallerden biri, onur ve dürüstlüğe saygı eksikliğidir. Bir kadının hayatında tecavüzün yarattığı muazzam vahşeti telafi edecek hiçbir kefalet yoktur. Bu nedenle İspanya adalet sistemi başarısız olmuştur." dedi.

4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Brezilyalı futbolcu, söz konusu cinsel saldırı olayından dolayı 22 Şubat'ta mahkemenin verdiği kararla, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Alves'in üst mahkemeye yaptığı itiraz henüz sonuçlanmazken, şimdiye kadar 4 kez reddedildiği şartlı tahliye talebine ilk kez olumlu yanıt verilmişti.

Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadesini üç kez değiştiren, son olarak cinsel ilişkiyi kabul ederek eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini itiraf eden 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains-1 Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains-2 Cezaevine nakledilmişti.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





