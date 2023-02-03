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Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestlikten yoruldum"

03.02.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Meli Bendeli, Selim Akar’ın Youtube’da yayınlanan “Selim Akar Sorarsa? “ programına konuk oldu. Cinsiyet değişim sürecinde adını değiştiren Ahmet Melih Yılmaz açıklamasında "Travestlikten yoruldum" dedi. Oyuncu hormon masrafının aylık ne kadar olduğunu da açıkladı.

Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestlikten yoruldum"

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Selim Akar’a konuk oldu. Değişim süreci sonrası adını Meli Bendeli yapan oyuncu açıklamalarıyla dikkat çekti.

Kadın rolünde oynamak istediğini söyleyen Bendeli bu süreçte aylık hormon masrafına dair konuşurken "Hayat yorgunuyum, kendi halimden memnunum içim rahat ama iş konusunda çok zordu. Hep kendime zamanını belki ekonomini ayarla dedim. Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1,5 milyar hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim beklerken de 30 yaşına geldim" dedi.

Ekran Alıntısı

"PARAM OLSA TAYLAND'A GİDİP AMELİYAT OLURDUM"

Meli Bendeli konuşmasının devamında "Benim resmiyette henüz kadın kimliğim yok, yurt dışında okey ama Türkiye'de kurullara girmem gerekiyor. Ben travestiliğin karanlığında kaybolmak, gece gelen adamlara sevgili olmak istemiyorum. Eeğer mümkün olsa param olsa Tayland'a gidip bu işi halledip gelirdim. Burası çok yorucu. Durumlarım olsaydı bu işi yarımda bırakmazdım, travestilikten yoruldum" dedi.

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"50 BİN TL'YE MÂL OLDU"

Meli Bendeli Şahmaran konusuna da açıklık getirdi. Oyuncu "Korona bittiğinde Adana'da festivaldeydim, bana sözleşme geldi, kostüm provasına gittim, yönetmenle tanışmaya gideceğiz Adana'da o gün sıcak, sürecim başlamamış henüz, diyorum Melih bu son erkek rolün gelen parayla sürecimi başlatırım. Yönetmen beni akşam yemeğinde etekle görünce endişeye düştüler. Bana bir basma edek 50 bin TL'ye mâl oldu" dedi.


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