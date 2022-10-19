Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den seksi paylaşım! Son hali olay...

Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte tiyatroda yer alan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz bir süre önce trans olduğunu açıkladı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı da olan ve adını da Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



Son olarak cam önünde verdiği iç çamaşırlı pozlarını paylaşan Bendeli, değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.



TRANS BİREY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Yılmaz daha önce açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

