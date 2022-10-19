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Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den seksi paylaşım! Son hali olay...

19.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem tiyatroda hem de dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanıyor. Cinsiyet değiştiren oyuncu Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den seksi paylaşım! Son hali olay...

Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte tiyatroda yer alan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz bir süre önce trans olduğunu açıkladı.

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Cinsiyet değiştirme ameliyatı da olan ve adını da Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Son olarak cam önünde verdiği iç çamaşırlı pozlarını paylaşan Bendeli, değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
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TRANS BİREY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Yılmaz daha önce açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

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Meli Bendeli Oyuncu karakteri
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