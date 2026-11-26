Survivor 2027 yarışmacıları ve yarışma detayları merak ediliyor. 1 Ocak'ta başlayacak olan Survivor yarışmasında Survivor 2027'nin kaptanları Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken olacak.

Hakan Hatipoğlu yarışmaya dair Acun Ilıcalı'nın aldığı kararı açıkladı. Hakan Hatipoğlu "Acayip bir sezon olacak gibi inanılmaz gönüllü yarışmacılar var. 2020'den beri en değişik sene olacak. Turabi ve Ogeday yarışacaklar ama kazanamayacaklar" dedi.

Yorumcu"Acun abi katılacakların yarısını halka bırakacak. Halk belirleyecek; Acun abi ile sohbet edecekler izleyici izleyip karar verecek. Çok yakın bir zamanda 7-8 programla belli olacak. Halk kararını verecek" dedi.

Hakan Hatipoğlu ayrıca kadın yarışmacılara dair "Sema, Seda, Damla ayarında kadın yarışmacılar var" ifadelerini kullandı.



Hakan Hatipoğlu ayrıca "Turabi ve Ogeday çok büyük hazırlanıyor" dedi.