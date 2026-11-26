Türkiye'nin en çok takip edilen yarışma programlarından Survivor'da 2027 sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışmanın yeni sezonunda izleyicileri bu kez farklı bir formatın beklediği duyuruldu. Yeni sezonun detayları merak konusu olurken, "Survivor 2027 ne zaman başlayacak, yarışmacılar belli oldu mu?" soruları da gündeme geldi.

SURVIVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl büyük ilgiyle takip edilen Survivor, yeni sezonuyla 2027 yılının ilk gününde ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yarışmanın ilk bölümünün, MasterChef Türkiye finalinin ardından yayınlanması planlanıyor. Survivor 2027, 1 Ocak tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

SURVIVOR 2027 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2027'nin merakla beklenen yarışmacı kadrosu henüz tamamen açıklanmadı. Yeni sezonda Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in takım kaptanlığı görevini üstleneceği duyuruldu.

SURVIVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor 2027 sezonunda büyük ödül de dikkat çekiyor. Yarışma tarihinde bugüne kadarki en yüksek ödülün verileceği yeni sezonda, şampiyon olan yarışmacı tam 10 milyon TL kazanacak.