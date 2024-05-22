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Cinsiyet değiştiren Mika Raun Yusuf Güney'i görünce dayanamadı! "Astralde seks var mı?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.05.2024 13:59
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Cinsiyet değiştirmesi sonrası değişimiyle adından söz ettiren Mika Raun katıldığı yayında Yusuf Güney'i görünce kendini tutamadı. Mika Raun cinsellik sorusuyla gündem oldu.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun Yusuf Güney'i görünce dayanamadı! "Astralde seks var mı?"

Son dönemlerin dikkat çeken fenomenlerinden Mika Can Raun'un paylaşımlarıyla ve değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Tayland'da cinsiyet değiştirme sürecini tamamlayan fenomen Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu.

Son dönemde sık sık astral seyahat konusundaki garip sözleriyle gündeme gelen Yusuf Güney de kamera arkasındaydı.

Fenomen Mika Yusuf Güney'i orada görünce kendini tutamadı. Mika Raun "Astral olayına çıkamıyorum birebir" diyen Mika Raun "Astral seyahatte seks nasıl?" sorusunu sordu.

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Yusuf Güney ise "Yok saf sevgi" deyince Mika ikna olamadı. Mika Raun "Bu dünyada önemsenen şeylerden biri ya" dedi.

"Hayatımda ilk defa tükendim" demişti! Sette kriz geçirmiş ve... "Hayatımda ilk defa tükendim" demişti! Sette kriz geçirmiş ve...

Güney ise olmadığında ısrarcı olarak "Beden yok merak ettiğiniz olay bu mu ya!" yanıtını verdi.

Vitrin


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Yusuf Güney
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