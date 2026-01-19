Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama! Umut Özkan: "İnfluenza teşhisi konuldu, vaktimiz daralıyor"

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Ufuk Özkan hastaneye kaldırılma nedeni ve sağlık durumu hakkında "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." açıklamasını yapmıştı.

TESTİ OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTI

Özkan için karaciğer nakline karar verilmişti. Kendisinin de karaciğer donörü olabilmek için test yaptırdığını açıklayan Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, "Üzülerek paylaşmak isterim ki donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZKAN'IN KARDEŞİ: "VAKTİMİZ DARALIYOR"

Umut Özkan yaptığı yeni açıklamada acil karaciğer nakli bekleyen abisi Ufuk Özkan'a influenza teşhisi konulduğunu duyurdu. Özkan, "Vaktimizin daraldığını üzülerek belirtmek isterim. Yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır." dedi.