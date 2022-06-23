Çıplak denize giren Ireland Baldwin'den yeni pozlar

Rol aldığı 'Rust' filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olduğu için gündeme gelen Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin de ünlü bir isim. Model olan Ireland Baldwin bir süredir sevgilisiyle tatilde.

Geçtiğimiz günlerde tamamen çıplak şekilde denize girerek poz veren ünlü isim yeni bir paylaşım yaptı. Yeşil bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen Ireland Baldwin takipçilerinin dikkatini yine çekti.

Ireland Baldwin yüzüne sürdüğü bir dolu güneş kremiyle ilgili "Bu yolculukta kullandığım güneş kremi miktarı" yorumunda bulundu.

Ünlü modelin küçük bikinisi ve fiziği dikkat çekerken takipçileri "Efsane görünüyorsun" yorumlarında bulundu.



