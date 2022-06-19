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Ireland Baldwin 'yok artık' dedirtti! Tamamen çıplak denize girip paylaştı

19.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alec Baldwin'in Kim Basinger ile olan evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Ireland Baldwin tatil paylaşımlarıyla şoke etti. Ünlü model sevgilisiyle çıktığı tatilde tamamen soyunup denize girdiği anları paylaştı. Baldwin'in paylaşımı tepki çekti.

Ireland Baldwin 'yok artık' dedirtti! Tamamen çıplak denize girip paylaştı

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin, sevgilisi Andre Allen Anjos ve arkadaşlarıyla birlikte Fransa ve İtalya'yı kapsayan bir tatile çıktı. 26 yaşındaki Baldwin, tatilde çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasından paylaştı.

Ireland Baldwin tamamen çıplak şekilde denize girdiği anları da paylaşınca olay oldu. Son dönemde gösteri dünyasında ön plana çıkan kıvrımlı modellerden biri olarak tanınan Baldwin'in tatil paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni gelirken tepkiler de vardı.

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Ünlü modelin böyle bir paylaşım yapmasını gereksiz bulan takipçileri "Poponu görmek zorunda mıyız?" yorumlarında bulundu.

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Alec Baldwin ile 1993-98 arasında evli kaldığı Kim Basinger'ın kızı olan Ireland Basinger Baldwin, Hollywood'un en uzun boylu ünlülerinden biri olarak biliniyor. 1.85 cm boyundaki Baldwin, bir ara oyunculuğu denedikten sonra modellikte karar kıldı.


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Ireland Baldwin
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