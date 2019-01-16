TREND

Çıplak modeli çatıdan atmıştı! Ünlü playboy Dan Bilzerian o evini kiraya veriyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 16.01.2019 09:08 | Son Güncelleme

Yaşam tarzı ve yaptıklarıyla dikkat çeken profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian, Los Angeles'taki evini kiraya veriyor. 150 milyon dolar ödeyerek satın aldığı evde yaptığı çılgın partilerden paylaştığı karelerle Instagram'ın en çok konuşulan isimleri arasına giren Dan Bilzerian, kiralamak istediği evinin çatısından çıplak bir model atmıştı.

Los Angeles'taki evinden taşınan Dan Bilzerian, şimdilerde evini aylık 38 bin dolara kiraya vermeye hazırlanıyor. Pahalı araba ve yatlarıyla poz veren, büyük silahlarını takipçileriyle paylaşan Dan Bilzerian'ın en akılda kalıcı görüntüleri ise bikinili kadınlarla çektirdiği pozları.

Çılgın playboy evini kiralıyor

Profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian, Los Angeles'taki 150 milyon dolar değerindeki evini kiralığa çıkarttı.
Instagram'ın sınır tanımayan Playboy'u Dan Bilzerian, Los Angeles'daki evinden taşındı ve kiralık ilanı verdi.
Çılgın partiler, onlarca güzelle dolu eğlenceler... Bunun gibi pek çok haberle gündeme gelen ev bir dönem Dan Bilzerian'ın evinin çatısından havuza çıplak bir model atmasıyla da gündeme gelmişti.

SERVETİ VE YAPTIKLARIYLA KISA SÜREDE ÜNLENDİ

SERVETİ VE YAPTIKLARIYLA KISA SÜREDE ÜNLENDİ
Babasının kurduğu ve yüksek bahisli poker salonlarında oyun oynayarak servetine servet katan Bilzerian, bikinili kadınlar, büyük silahlar ve pahalı süper araba ve yatlarla poz vererek kısa sürede dünyanın dikkatini çekti.

AYLIIK 38 BİN DOLARCIK!

AYLIIK 38 BİN DOLARCIK!
Dan Bilzerian, Los Angeles'daki konağını, aylık 38.000 dolara kiralığa çıkarttı.

EĞLENCE, KIZLAR YA DA HAZ VEREN EKSTRALAR O FİYATA DAHİL DEĞİL

EĞLENCE, KIZLAR YA DA HAZ VEREN EKSTRALAR O FİYATA DAHİL DEĞİL
Ancak bu evi kiralayıp, Dan Bilzerian'ı hayatı gibi bir hayat yaşamayı bekleyenler düşündüğü gibi bir tabloyla karşılaşmayacak. Çünkü herhangi bir eğlence bu ücrete dahil değil. Aylık ücret sadece ev için. Yeni kiracı, vereceği bu fiyat karşılığında sahibinin hedonistik (hazcı) yaşam tarzını elde etmeyecek.
İşte Dan Bilzerian'ın kiraya çıkardığı evden bazı kareler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
playboy ev

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilolu olduğu için hayatı boyunca dışlanmıştı! Şimdi dergilerin aranan yüzü oldu

Kilolu olduğu için dışlanıyordu, şimdi tüm dergiler onun peşinde

Sıkışan hırsızın imdadına itfaiye yetişti

Sıkışan hırsızın imdadına itfaiye yetişti

Diziler ne zaman başlayacak? İşte yerli diziler 2019 yayın tarihleri

Diziler ne zaman başlayacak? İşte yeni bölüm tarihleri

Sırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdü

Yer: Adana! Görenler hayrete düştü

Gösteri merkezinden kaçan fok Çiko sahilde görüntülendi

10 gün önce firar etmişti! Vatandaşlar böyle görüntüledi

Hastadan 45 santimetrelik yumurtalık kisti çıkarıldı

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.