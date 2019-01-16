Çıplak modeli çatıdan atmıştı! Ünlü playboy Dan Bilzerian o evini kiraya veriyor

Los Angeles'taki evinden taşınan Dan Bilzerian, şimdilerde evini aylık 38 bin dolara kiraya vermeye hazırlanıyor. Pahalı araba ve yatlarıyla poz veren, büyük silahlarını takipçileriyle paylaşan Dan Bilzerian'ın en akılda kalıcı görüntüleri ise bikinili kadınlarla çektirdiği pozları.

Çılgın partiler, onlarca güzelle dolu eğlenceler... Bunun gibi pek çok haberle gündeme gelen ev bir dönem Dan Bilzerian'ın evinin çatısından havuza çıplak bir model atmasıyla da gündeme gelmişti.

Babasının kurduğu ve yüksek bahisli poker salonlarında oyun oynayarak servetine servet katan Bilzerian, bikinili kadınlar, büyük silahlar ve pahalı süper araba ve yatlarla poz vererek kısa sürede dünyanın dikkatini çekti.

EĞLENCE, KIZLAR YA DA HAZ VEREN EKSTRALAR O FİYATA DAHİL DEĞİL

Ancak bu evi kiralayıp, Dan Bilzerian'ı hayatı gibi bir hayat yaşamayı bekleyenler düşündüğü gibi bir tabloyla karşılaşmayacak. Çünkü herhangi bir eğlence bu ücrete dahil değil. Aylık ücret sadece ev için. Yeni kiracı, vereceği bu fiyat karşılığında sahibinin hedonistik (hazcı) yaşam tarzını elde etmeyecek.