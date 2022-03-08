Çırak olarak girdiği tekstil sektöründe 15 ülkeye ihracat yapıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki girişimci İsmail Aydın, yaklaşık 10 yıl önce çırak olarak çalışmaya başladığı tekstil sektöründe devlet desteğiyle kurduğu atölyede, ünlü markalar için ürettiği ürünleri 15 ülkeye ihraç ediyor.

Küçük yaşta amcasının kurduğu tekstil fabrikasında işe başlayan Aydın, 16 yaşından bu yana sektörün her aşamasında görev aldı.

Daha sonra öğrendiklerini değerlendirmek isteyen Aydın, hem yaşadığı ilçenin ekonomisine katkı sunmak hem de gençlere iş imkanı oluşturmak amacıyla atölye kurmaya karar verdi.

"Yatırım Teşvik Programı" kapsamında hazırladığı projeyle 6. bölge teşviklerinden yararlanarak 8 ay önce ilçede tam donanımlı atölye kuran Aydın, 15 kişiyle başladığı işinde istihdam sayısını kısa sürede 130'a çıkardı.

Atölyede ünlü markalar için ürettiği ürünleri 15 ülkeye ihraç eden Aydın, 2 yıl içinde 1000 kişiyi istihdam etmeyi ve 60 ülkeye ürün pazarlamayı hedefliyor.

- "Hedeflerime doğru ilerliyorum"

Aydın, AA muhabirine, çırak olarak başladığı sektörde, aldığı destekler sayesinde kendi atölyesini kurmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İşe başladığı ilk gün belirlediği hedeflere doğru ilerlemeye başladığını anlatan Aydın, "Devletimizin sağladığı imkanlarla hayalimi gerçekleştirdim. İlçemizde genç nüfus oranı çok fazla ve sürekli göç veriyorduk. Bu işletmeler sayesinde gençlerimize istihdam sağlıyoruz. Bu sayede göçün önüne geçiyoruz. 8 ay önce bu işe 15 kişiyle başladım. Bugün 130 kişiye istihdam sağlıyorum." diye konuştu.

Fabrikada 5 markaya üretim yaptıklarını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Bu ürünleri 15 ülkeye ihraç ediyoruz. İlerleyen süreçte 60 ülkeye ürün göndermeyi ve 1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede de hem ilçemizin hem de ailelerin ekonomisine katkı sağlıyoruz. İşletmemizde çalışanlarımızın yüzde 45'i kadınlardan oluşuyor, hedefimiz yüzde 70'i bulmak. Kadınlarımız bu sayede ekonomik özgürlüklerini kazanıyor."

Aydın, istihdama ve ilçe ekonomisine katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getirerek, gençlere kendilerine bir hedef belirleyerek o yolda ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

