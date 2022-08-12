Çırılçıplak pozu olay olmuştu! Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'den bikinili ayna pozu!

26 yaşındaki dünyaca ünlü model Kendall Jenner, pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda çırılçıplak poz veren güzel model, sosyal medyayı adeta sallamıştı.

ÇIRILÇIPLAK POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Instagram hesabından sık sık cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken Kendall Jenner, geçtiğimiz aylarda yaptığı çırılçıplak paylaşımla olay olmuştu.

Yüz üstü bir şekilde çırılçıplak güneşlendiği anı Instagram hesabından paylaşan Jenner'e beğeni ve yorum yağmıştı.

BİKİNİLİ AYNA POZUYLA MEST ETTİ

Son olarak fiziğini sergilediği bikinili ayna pozuyla adından söz ettiren güzel model, fit vücuduyla dikkat çekti.

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle herkes tarafından beğenilen dünyaca ünlü model adeta göz kamaştırdı.





