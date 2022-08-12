MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çırılçıplak pozu olay olmuştu! Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'den bikinili ayna pozu!

Çırılçıplak pozu olay olmuştu! Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'den bikinili ayna pozu!

12.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yüz üstü çırılçıplak uzanarak poz veren Jenner adeta olay yaratmıştı. Güzel model son olarak bikinili ayna pozuyla gündeme geldi.

Çırılçıplak pozu olay olmuştu! Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'den bikinili ayna pozu!

26 yaşındaki dünyaca ünlü model Kendall Jenner, pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda çırılçıplak poz veren güzel model, sosyal medyayı adeta sallamıştı.

ÇIRILÇIPLAK POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Instagram hesabından sık sık cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken Kendall Jenner, geçtiğimiz aylarda yaptığı çırılçıplak paylaşımla olay olmuştu.

Yeni Proje (13)

Yüz üstü bir şekilde çırılçıplak güneşlendiği anı Instagram hesabından paylaşan Jenner'e beğeni ve yorum yağmıştı.

296436948_600830051655708_3680713937089151376_n

BİKİNİLİ AYNA POZUYLA MEST ETTİ

Son olarak fiziğini sergilediği bikinili ayna pozuyla adından söz ettiren güzel model, fit vücuduyla dikkat çekti.

kendall jenner

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle herkes tarafından beğenilen dünyaca ünlü model adeta göz kamaştırdı.

240551340_1031032011047282_2363303550070273836_n

295404452_396914299173577_1086473570616022477_n

278420863_1702637863408063_2630867004797156725_n

292010277_105616508829281_6546460775317951397_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli! 4. defa kanserle mücadele eden Bahar Öztan'ın tatil pozu hayran bıraktıYeşilçam'ın gamzeli güzeli! 4. defa kanserle mücadele eden Bahar Öztan'ın tatil pozu hayran bıraktı
Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."
'En iyi kalça' seçildi! '5 saatlik cinsellik diyet' işe yaradı'En iyi kalça' seçildi! '5 saatlik cinsellik diyet' işe yaradı
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Tepki çeken hareket! "Biraz edep"

Tepki çeken hareket! "Biraz edep"

Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli oldu

Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli oldu

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Türk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldi

Türk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldi

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

İlginizi Çekebilir

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.