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Çiros nasıl yapılır? Çiros malzemeleri neler?

15.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiros tarifi araştırılmaya başlandı. Tereyağı, un, yumurta gibi malzemeler çiros yaparken gereklidir. Peki çiros nasıl yapılır? Çiros malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Çiros nasıl yapılır? Çiros malzemeleri neler?

Yeni bir tat denemek isterseniz çiros tam size göre. İspanyol tatlısı olan çiros, favori lezzetlerinizden biri olabilir. Peki çiros nasıl yapılır? Çiros malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ÇİROS MALZEMELERİ

75 gram tereyağı
1/2 (yarım) çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı un
3 adet yumurta
Sıvı yağ
1 su bardağı su
1 su bardağı şeker

Çiros nasıl yapılır? Çiros malzemeleri neler?

ÇİROS TARİFİ

Çirosun hamurunu hazırlamak için tereyağı, su ve tuzu tencerede kaynatın. Unu ilave ederek kısık ateşte tahta kaşık ile karıştırın. Karışım top haline geldiğinde ateşi kapatın ve karıştırmayı bırakın.

Derin bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın. Ardından çırpılmış yumurtaları karışıma ilave edin ve hamuru karıştırın.

Çiros hamuruna krema sıkma aletiniz ile ince uzun, tulumba tatlısı görünümünde ısınmış yağa sıkın. Krema aletiniz yoksa elinizle yuvarlak parçalar kopartın ve çirosları altın sarısı halini alana kadar kızartın. Kağıt mutfak havlusu üzerine koyun, fazla yağı çektirin. Bütün çirozlar kızardığında üzerine toz şeker dökün ve servis edin.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya tatlı
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