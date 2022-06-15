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Çıtır çıtır olacak! Leziz soğan halkası tarifi

15.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğan halkaları özellikle fast food dükkanlarında satılıyor. Soğan halkasının tadı birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak dışarıdan alınan soğan halkaları oldukça zararlı olabiliyor. Soğan halkalarını dışarı yemek veya dondurulmuş olarak almak yerine evde yapabilirsiniz. Evde yapacağınız soğan halkası çıtır çıtır olacak!

Çıtır çıtır olacak! Leziz soğan halkası tarifi

Hamburgerin, patates kızartmasının, pizzanın ve türlü yiyeceklerin yanına oldukça yakışan soğan halkasını evde denemediyseniz bu tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor. Evde yapacağınız soğan halkası hem çok daha sağlıklı olacak hem de görünüşü ve tadıyla gönüllere taht kuracak. Yapacağınız çıtır çıtır soğan halkası herkes tarafından çok sevilecek.

SOĞAN HALKASI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet büyük boy kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • ½ su bardağı maden suyu
  • ½ su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu ya da karbonat
  • ½ çay kaşığı tuz
  • ¼ çay kaşığı karabiber
  • ¼ çay kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için

  • 1 su bardağı bayat ekmek içi ya da galeta unu
  • 1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı

  • Uç kısımları aldığınız kuru soğanların kabuklarını dikkatli bir şekilde soyun.
  • Kabuğunu soyduğunuz soğanları yarım santimetre kalınlığında halka halka dilimleyin. Her bir soğan dilimini kendi halkalarına ayırın.
  • Çıtır kaplama harcı için; yumurta, süt, maden suyu, elenmiş un, mısır nişastası, kabartma tozu, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi derin bir kapta bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.
  • Hazırladığınız kaplama harcını, pürüzsüz bir kıvamda olması için tel süzgeçten geçirip ayrı bir yere alın.
  • Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Galeta unu ya da çekilmiş bayat ekmek içini düz bir tabağa alın.
  • İnce ince halkalarına ayrılmış her bir soğan halkasını öncelikle kaplama harcına batırıp fazlasını aldıktan sonra galeta ununa bulayın.
  • Kızdırılmış yağa bıraktığınız soğan halkalarını, aralarda bir kevgir yardımıyla karıştırarak altın sarısı bir renk alana kadar kızartın.
  • Fazla yağını bırakmaları için kısa bir süre kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz çıtır soğan halkalarını, ev yapımı soslar eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!


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