Citroen, Accor ve JCDecaux, The Urban Collectif bünyesinde güçlerini birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların günlük yaşamlarında önemli bir rol oynayan ve uluslararası büyüklükteki üç büyük Fransız markası, Citroen, Accor ve JCDecaux şehir içi ulaşımın geleceğine yön vermek için The Urban Collectif bünyesinde güçlerini birleştiriyor. Citroen'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanındaki şehirler değişerek gelişirken, 2050 yılında küresel nüfusun üçte ikisinin büyükşehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu değişim çeşitli ekonomik, sosyal, toplumsal ve çevresel zorluklara aktif olarak yanıt verirken, geleceğin kentlerini yaratmak için yeni fırsatlar da sunuyor. Kentlerin geleceğini şekillendirirken, şehirlerdeki yaşam kalitesinde sürdürülebilir iyileştirmeler sağlaması ve yolculuk sürelerini optimize etmesi beklenen otonom kentsel ulaşım çözümleri büyük önem kazanıyor. Toplum ve özellikle yerel yönetimler, "geleceğin kentleri"ni şekillendirme noktasında kilit öneme sahipler. Ancak şirketlerin de bu değişiklikleri öngörmesi ve desteklemesi gerekiyor.

The Urban Collectif, herkese yönelik şehir içi otonom ulaşımın geleceğini hayal etme düşüncesiyle doğdu. Yeniliklerle dolu 200 yılı bir araya getiren üç kurucu şirket, Citroen, Accor ve JCDecaux, tamamen yeni şehir içi deneyimler sunmak için uzmanlıklarını ve bilgi birikimlerini paylaşıyorlar. Urban Collectif, 4 Kasım 2020 Çarşamba günü, sanal bir etkinlik ile dünyada bir ilk olarak tanıtılacak ve herkese yönelik ve açık kaynak yoluyla özel şeritlerde otonom kentsel ulaşım çözümünü sunacak. - Citroen, 100 yılı aşkın bir süredir mobilite özgürlüğüne hizmet ediyor Citroen, 100 yılı aşkın süredir hareket özgürlüğünün en önemli oyuncusu olarak öne çıkıyor. Efsanevi Traction Avant ve 2CV’den kentsel ulaşım çözümü Ami yüzde 100 elektrik örneğine kadar Citroen, hem şehir içinde hem de ülke genelinde ulaşımı yaygınlaştırmak için her zaman iddialı ve yaratıcı bir yaklaşım gösterdi. Citroen, 2020 yılında sürdürülebilir ve herkesin erişilebileceği bir ulaşım çözümü sunmak için yeni e-C4 dahil olmak üzere altı yeni elektrikli model tanıttı ve böylece marka tarihinde "Herkes İçin Elektrikli" adı altında yeni bir dönem başlattı. Citroen için tamamen yeni bir kentsel yaşam deneyimine hizmet etmek üzere geliştirilecek olan tamamen elektrikli kentsel otonom ulaşım çözümü The Urban Collectif projesinin bir parçası olmak son derece önemli.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Citroen CEO'su Vincent Cobee, şunları kaydetti: "Aynı yenilikçi yaklaşım, cesaret ve müşteri hizmetleri değerleriyle hareket eden Citroen, Accor ve JCDecaux, The Urban Collectif projesini yaratmak için bir araya geldiler. Bu yenilikçi proje, 1919 yılından günümüze kadar ulaşımı herkes için daha erişilebilir hale getiren Citroen markasının DNA'sıyla mükemmel uyuşuyor." - Ortaklık, Accor'un kültür ve DNA'sı ile mükemmel örtüşüyor Söz konusu ortaklık, 50 yılı aşkın süredir konaklama endüstrisine yön veren, yenilikçi deneyimler ve hizmetler sunan ve aynı zamanda müşterilerin artan ihtiyaçlarını ve isteklerini öngören Accor'un kültür ve DNA'sı ile örtüşüyor. Accor'un lüks ve premium segmentteki iki markası Sofitel ve Pullman da bu yeni konsept ile tanıtılıyor. Grup, Accor'un ekosistemi tarafından sunulan markalar, hizmetler ve ortaklıklarla geliştirilen günlük yaşam tarzı yardımcısı ALL (Accor Live Limitless) ile birlikte özel deneyimler sunarak markalarını kendi duvarlarının dışında ve şehrin kalbinde hayata geçirmeyi hedefliyor.

Accor Başkan ve CEO'su Sebastien Bazin açıklamada yer alan değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı: "Bu yenilikçi proje kapsamında Citroen ve JCDecaux ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Grubumuz, dünya çapında 5 bin adedin üzerinde oteliyle, sürdürülebilir şehirlerin gelişimine katkıda bulunurken, hem gezginler hem de bölge insanı için çok özel deneyimler sunmaya kendini adayan yerel ekosistemin kilit oyuncularından biri. Otel deneyimini kendi mülklerimizin duvarlarının dışına taşımak, cesur ve modern konukseverlik vizyonumuzla örtüşüyor." - JCDecaux, çevre dostu ulaşıma çözüm üreten öncü şirketlerden biri JCDecaux, 2003 yılında kullanıma sunduğu bisiklet paylaşım sistemleriyle, hizmet açısından gerçek bir katma değer yaratarak bisiklet kullanımına tamamen yeni bir yaklaşım kazandırdı. JCDecaux, bugün gelinen noktada dünyanın 76 kentinde bulunan 31 bin adedin üzerinde bisikletle çevre dostu ulaşıma çözüm üreten öncü şirketlerden biri. Grup, 2019 yılı sonunda kullanıma sunduğu hibrit bisiklet örneğinde olduğu gibi, kullanıcıların beklentilerini karşılamaya ve kentsel sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor.