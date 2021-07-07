Citroen Berlingo Van'da temmuz fırsatı

İSTANBUL (AA) - Citroen, PSA Finans avantajıyla sunulan kampanyalar kapsamında, Citroen Berlingo Van, ay boyunca sıfır faizli kredi imkanıyla 175 bin TL'den satışa sunuyor.

Tasarım ve teknolojisiyle dikkati çeken Jumpy model ailesi ile profesyonellerin ergonomik dizaynı ve verimli motorları ile tercih ettiği Citroen Jumper ise 60 bin TL için 12 ay yüzde 0 veya 90 bin TL için yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Citroen, işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve konforu ile fark oluşturan ticari araç ürün yelpazesi için en özel alım fırsatlarını temmuz ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL’den satışa sunuluyor.

Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van ile kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modellerini de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşturuyor.

Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte; Jumpy, 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

1400 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van 225 bin TL’lik fiyatıyla avantaj sağlıyor.

Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyen 140 HP gücündeki Citroen Jumper'a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.

