YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Citroen'den C4'e özel mart ayında sıfır faizli kredi kampanyası

Citroen'den C4'e özel mart ayında sıfır faizli kredi kampanyası

04.03.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citroen C4, 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.2 PureTech benzinli motor 130 ve 155 HP güç seçeneklerinin tamamında EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Citroen Türkiye, mart ayında C4 modeli için hayata geçirdiği özel kampanyasıyla yeni bir kompakt hatchback sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

Citroen Türkiye açıklamasına göre, 5 bin TL’lik aylık taksitle 2022 model Citroen C4 modeline sahip olma fırsatının yer aldığı kampanya kapsamında, 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faiz oranlı kredi olanakları sağlanıyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 10 bin TL’ye varan indirimlerle satışa sunulan C4, 464 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Citroen showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.

Açıklamaya göre, sahip olduğu özgün tasarımı, segmentinin ötesinde teknolojik özellikleri ve üst seviye konforuyla dikkati çeken C4, Citroen’in 10'uncu nesil kompakt hatchback modeli olarak öne çıkıyor. Yerden yüksek tasarımıyla modern ve güçlü bir duruş sergileyen C4, SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback otomobilin dinamik karakteriyle harmanlıyor.

C4, SUV standartlarına uygun yüksek sürüş pozisyonu ve geniş tekerlek çapı, güçlü hatları, enerjik görünümü, aerodinamik silueti, zengin kişiselleştirme seçenekleriyle bir arada sunuluyor. Citroen C4 iç mekandaki yüksek kalite algısı ve modern yapısıyla da öne çıkıyor. Sürücüleri karşılayan modern konsol tasarımı, kenarları yumuşatılmış kapı panelleri, zengin saklama alanları, yumuşak ve esnek malzemeler Citroen Advanced Comfort programının yansıması olarak dikkati çekiyor.

Yatay konumlandırılan geniş ön konsol yolculara genişlik ve ferahlık hissi verirken, konsol sehpası, Citrown Akıllı Tablet Desteği ve akıllı telefon saklama alanı gibi zekice uygulanan tasarım çözümleri kullanışlılığı destekliyor.

Citroen C4, standart olarak sunulan Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi ile yollara çıkıyor. C5 Aircross SUV modellerinde kullanılan süspansiyon sistemi üstün sürüş dinamizmi dışında markanın "uçan halı etkisi" olarak tanımladığı konfor seviyesi sunuyor.

C4, toplam 4,35 metrekarelik bir cam alan sunarken, elektrikli açılır panoramik cam tavanıyla da ferah yolculukları arka koltuklar için de garanti ediyor. Arka koltuklarda sunulan 198 milimetrelik (mm) diz mesafesi ise sınıfının en iyi değeri olarak ön plana çıkıyor. Alçak ve düz yükleme eşiğine (715 mm) sahip 380 litrelik bagaj bölümü ise 1.250 litreye kadar genişleyebiliyor.

Yüksek verimlilik seviyesine sahip dört motor seçeneği ile tercih edilebilen Citroen C4, 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.2 PureTech benzinli motor 130 ve 155 HP güç seçeneklerinin tamamında EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. Ayrıca 1.2 litrelik PureTech benzinli motorun 100 HP güç üreten versiyonu ise manuel şanzıman ile satın alınabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
AK Partili Yavuz'dan muhalefete güçlendirilmiş parlamenter sistem eleştirisi:AK Partili Yavuz'dan muhalefete güçlendirilmiş parlamenter sistem eleştirisi:
Ukrayna'daki savaştan kaçan Türk öğrenciler "can dostları"nı da yanlarında getiriyorUkrayna'daki savaştan kaçan Türk öğrenciler "can dostları"nı da yanlarında getiriyor

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkeklerin sadakatini ölçüyor! Servet kazanıyor

Erkeklerin sadakatini ölçüyor! Servet kazanıyor

Seksi model, Putin’le anısı anlattı! “Bu beni biraz korkuttu”

Seksi model, Putin’le anısı anlattı! “Bu beni biraz korkuttu”

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri! Hemen kilo vermeye başlayın

İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri! Hemen kilo vermeye başlayın

O ifade sonları oldu! Çalışanlar canlı yayını böyle terk etti

O ifade sonları oldu! Çalışanlar canlı yayını böyle terk etti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.