Citroen'den ekim ayına özel sıfır faizli kampanya

İSTANBUL (AA) - Citroen, ekim ayında yeni araç almak isteyenlere birbirinden özel kredi fırsatları sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı kredi seçeneklerini müşterilerine sunan Citroen, ay boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor.

Citroen C3, “Shine Business” ve “Shine” versiyonları için sunulan 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla satışa sunuluyor.

Citroen C3 Aircross SUV modeline 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği dışında takasa otomobil verecek müşteriler için 30 bin TL takas desteğine ek 200 bin TL için 24 ay vade ve yüzde 2,29 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor.

Citroen C4 modeli ise 80 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi imkânıyla dikkatleri üstüne topluyor. Citroen C5 Aircross SUV modeli ise 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kredi ve 40 bin TL takas desteği imkânıyla Citroen showroomlarında yer alıyor.

Citroen Berlingo Kombi, 120 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.

