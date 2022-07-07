Citroen'den temmuz ayında binek ve ticari modellerde sıfır faiz fırsatları

İSTANBUL (AA) - Citroen, temmuz ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, temmuz ayında da birbirinden özel kredi fırsatları ve nakit indirimi kampanyaları sunuyor.

Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli avantajlı krediler veya indirimli nakit alım seçeneklerini müşterilerine sunan Citroen, müşterilerine ay boyunca PSA Finans avantajı sağlıyor.

Düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansa sahip Citroen C-Elysee, 35 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli veya 55 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanlarıyla 491 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkanı sunan 2022 model Citroen C3, hem tüm modellerinde geçerli 35 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle hem de 461 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

- Tasarım ve teknolojinin buluştuğu otomobillerde cazip fırsatlar

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroen C4 ise 55 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 90 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faiz kredi fırsatıyla sunuluyor.

6 ileri manuel şanzımanlı, 1.2 litrelik benzinli motora sahip Feel donanımlı Citroen C4 modeli ise 582 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerine sunuluyor. Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan 2022 model yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 885 bin TL'den başlayan fiyatlarla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 55 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı veya 90 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle 577 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarına sunuluyor.

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroen Berlingo Kombi de 85 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 130 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı 2022 model Citroen Berlingo Van, 85 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 130 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 85 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 130 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle, Jumpy Van modelleri için ise 95 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Marka, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 150 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

