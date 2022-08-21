Civan Canova'nın vefatı eski rol arkadaşları Beren Saat ve Uraz Kaygılaroğlu'nu yasa boğdu

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' , 'Atiye' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Üç Kuruş' gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. 67 yaşındaki ünlü oyuncu Civan Canova, geçtiğimiz cumartesi günü ani bir şekilde hayatını kaybetti.

ÜNLÜ İSİMLER ACI HABERLE YIKILDI

Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Oktay' karakterini canlandıran Canova'nın yaşamını yitirmesinin ardından eski rol arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu ve Beren Saat duygu dolu paylaşımlar yaptı.

"GÜLE GÜLE GİT YILDIZLARA"

Beren Saat, Netflix dizisi Atiye'de babasını canlandıran Canova ile fotoğrafını paylaşarak "Canım Civan hayatına tatlı bir bahar kurmuştun, bambaşka bir sanat formunda tatlı heyecanların…Keşke seni biraz daha yaşama fırsatımız olsaydı…Keşke kitaplarını imzalatsaydım ama sen hep bizimle aynı yaştaydın o yüzden bugünü hiç düşünmemişim. Bilge dostluğun, bitmeyen kahkahalarımız, Atiye'de paylaştığımız naif babalığın, hayatımıza kattığın değer ve renkler için teşekkür ederim. Seni tanımak ne kadar önemliymiş, seni çok seviyorum, güle güle git yıldızlara" ifadelerini kullandı.

"PAMUK GİBİ BİR ADAMDIN"

Uraz Kaygılaroğlu ile Civan Canova son olarak geçen sezon Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde birlikte rol almıştı. Kaygılaroğlu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ah be babacım… İyileşeceksin sanmıştım. Seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp tartışmıştık. Bir taraf gidelim 2-3 dk da olsa görelim diyordu diğer ekip ise covid korkusu, mikrop taşırız korkusu ile bekleyelim diyordu. ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm çok, pamuk gibi bir adamdın. Pamuk gibi yumuşacık uyu"



CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



