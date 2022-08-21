MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Civan Canova'nın vefatı eski rol arkadaşları Beren Saat ve Uraz Kaygılaroğlu'nu yasa boğdu

Civan Canova'nın vefatı eski rol arkadaşları Beren Saat ve Uraz Kaygılaroğlu'nu yasa boğdu

21.08.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Civan Canova'nın vefat haberi sanat dünyasını da yasa boğdu. Beren Saat, Atiye dizisinde babası rolünü canlandıran Civan Canova için duygu dolu bir mesaj paylaştı. Uraz Kaygılaroğlu da Üç Kuruş'ta birlikte rol aldığı ünlü sanatçıyla ilgili üzüntülerini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Civan Canova'nın vefatı eski rol arkadaşları Beren Saat ve Uraz Kaygılaroğlu'nu yasa boğdu

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' , 'Atiye' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Üç Kuruş' gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. 67 yaşındaki ünlü oyuncu Civan Canova, geçtiğimiz cumartesi günü ani bir şekilde hayatını kaybetti.

ÜNLÜ İSİMLER ACI HABERLE YIKILDI

Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Oktay' karakterini canlandıran Canova'nın yaşamını yitirmesinin ardından eski rol arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu ve Beren Saat duygu dolu paylaşımlar yaptı.

3281519_1920x1080

"GÜLE GÜLE GİT YILDIZLARA"

Beren Saat, Netflix dizisi Atiye'de babasını canlandıran Canova ile fotoğrafını paylaşarak "Canım Civan hayatına tatlı bir bahar kurmuştun, bambaşka bir sanat formunda tatlı heyecanların…Keşke seni biraz daha yaşama fırsatımız olsaydı…Keşke kitaplarını imzalatsaydım ama sen hep bizimle aynı yaştaydın o yüzden bugünü hiç düşünmemişim. Bilge dostluğun, bitmeyen kahkahalarımız, Atiye'de paylaştığımız naif babalığın, hayatımıza kattığın değer ve renkler için teşekkür ederim. Seni tanımak ne kadar önemliymiş, seni çok seviyorum, güle güle git yıldızlara" ifadelerini kullandı.

br1

"PAMUK GİBİ BİR ADAMDIN"

Uraz Kaygılaroğlu ile Civan Canova son olarak geçen sezon Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde birlikte rol almıştı. Kaygılaroğlu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ah be babacım… İyileşeceksin sanmıştım. Seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp tartışmıştık. Bir taraf gidelim 2-3 dk da olsa görelim diyordu diğer ekip ise covid korkusu, mikrop taşırız korkusu ile bekleyelim diyordu. ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm çok, pamuk gibi bir adamdın. Pamuk gibi yumuşacık uyu"
br2

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci'yi mi hedef aldı? Gökhan Çıra'dan sitem dolu sözler!Selin Ciğerci'yi mi hedef aldı? Gökhan Çıra'dan sitem dolu sözler!
Zeynep Bastık kalça dansıyla gündem olduZeynep Bastık kalça dansıyla gündem oldu
İmajı için paraya kıyıyordu! Son hali olay!İmajı için paraya kıyıyordu! Son hali olay!
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Civan Canova Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Survivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdı

Survivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdı

Eğlence mekanında öldürülüp havuza atılmıştı! Korkunç detay

Eğlence mekanında öldürülüp havuza atılmıştı! Korkunç detay

Sahil şeridi doldu taştı! Beldeye girişler kapatıldı

Sahil şeridi doldu taştı! Beldeye girişler kapatıldı

Akaryakıtta yeni zam haberi!

Akaryakıtta yeni zam haberi!

Kan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

Kan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

''Yaptığın ihanet'' dedi! Nedimesini o halde görünce...

''Yaptığın ihanet'' dedi! Nedimesini o halde görünce...

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.