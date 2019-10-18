Civanperçemi nedir, civanperçemi bitkisinin faydaları nelerdir?

Antik çağlardan bu yana günümüzde de yaygın olarak kullanılan civanperçemi, özellikle yanık yaralarının iyileşmesinde etkili bir bitki. Çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılan civanperçemi, alternatif tıpta geniş bir yere sahip.

CİVANPERÇEMİ NEDİR?

Genellikle civanperçemi veya genel civanperçemi olarak bilinen Achillea millefolium, Asteraceae familyasında bulunan çiçekli bir bitkidir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da Kuzey Yarımküre bölgelerini ılıman etmektir. Birçok sağlık sorununa iyi gelen civanperçeminin faydaları ise şöyle...



