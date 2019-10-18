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Civanperçemi nedir, civanperçemi bitkisinin faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Civanperçemi, Asteraceae familyasına ait olan bir çiçekli bitkidir. Alternatif tıpta önemli bir yere sahip olan civanperçeminin, birçok sağlık sorununa iyi geldiği gözlemlenmiştir. Antik çağlardan beri kullanılan civanperçeminin yararlarını anlatacağız.

Antik çağlardan bu yana günümüzde de yaygın olarak kullanılan civanperçemi, özellikle yanık yaralarının iyileşmesinde etkili bir bitki. Çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılan civanperçemi, alternatif tıpta geniş bir yere sahip.

CİVANPERÇEMİ NEDİR?
Genellikle civanperçemi veya genel civanperçemi olarak bilinen Achillea millefolium, Asteraceae familyasında bulunan çiçekli bir bitkidir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da Kuzey Yarımküre bölgelerini ılıman etmektir. Birçok sağlık sorununa iyi gelen civanperçeminin faydaları ise şöyle...

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