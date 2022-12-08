Çivril’de kenardan yapılan müdahale final maçını 2 saat uzattı

Kızılcasöğüt Mahallesi’nin maçı 3-0’a getirip kupaya uzanmasına saniyeler kala, takım sorumlusunun topa dışarıdan müdahale etmesi sonucu maç 2 saat daha oynandı.

Çivril Belediyesi ile Çivril Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Çivril Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Kıyasıya mücadelelerin sürdüğü turnuvaya 12 takım katıldı. Çivril Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final maçında Yamanlar Mahallesi ile Kızılcasöğüt Mahallesi karşı karşıya geldi. Kızılcasöğüt Mahallesi, ilk iki sette Yamanlar Mahallesi karşısında üstünlük sağladı. Üçüncü setin son sayısında Kızılcasöğüt Mahallesi takım sorumlusunun topa dışarıdan müdahale etmesi sonucu maç uzadı. Maçın 3-0’a gelip takımın kupaya uzanacağı anda yapılan müdahalenin ardından, karşılaşma bambaşka bir hale dönüştü. Rakibiyle kıran kırana bir mücadeleye getiren Yamanlar Mahallesi, setlerde 2-2 yaparak beraberliği yakaladı. 5 set üzerinden oynanan maçta, son sette Kızılcasöğüt Mahallesi rakibini yenerek, şampiyon oldu. İki takımın mücadelesi vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşattı.

Karşılaşmanın sonunda konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Bizim amacımız 7’den 77’ye herkesin spor yapmasını sağlamak. Çivril Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşeni yapıyoruz. Turnuva boyunca mücadele eden tüm takımları tebrik eder, hayatlarında başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.

12 takımın katıldığı turnuvada ikinci Yamanlar Mahallesi, üçüncü Çatlar Mahallesi olurken, dördüncü Koçak Mahallesi oldu. Dereceye giren takımlarına kupa ve ödülleri Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve İlçe Emniyet Müdürü Asım Kayacı tarafından verildi.

