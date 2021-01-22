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Cizre Belediyesi 50 yıl aradan sonra 80 dönümlük mezarlık yapıyor

22.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, 50 yıl aradan sonra 80 dönümlük mezarlık yapıyor.Cizre Belediyesi, kentin en önemli ihtiyaçlarından olan mezarlık sorunu çözüyor.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, 50 yıl aradan sonra 80 dönümlük mezarlık yapıyor.
Cizre Belediyesi, kentin en önemli ihtiyaçlarından olan mezarlık sorunu çözüyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın destekleriyle hazineye ait olan 80 dönümlük alan, Cizre Belediyesine mezarlık alanı olarak tahsis edildi.
Mevcut asri mezarlıkta yer kalmadığını ifade eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Davut Sinanoğlu, "Gelir gelmez gündemimize aldığımız bir konuydu. Arsanın belediyemize tahsisine ilişkin süreç tamamlandı. 80 dönümlük alan üzerinde bir mezarlık inşa edilecek. Birkaç gün içerisinde Belediye iş makineleri ile sahada çalışmalar başlayacak. Bu mezarlıkla beraber mezarlıklardan sorumlu müstakil bir birim kurulacak, mezarlık bilgi sistemi oluşturulacak, mezarlık bakım hizmetleri, teçhiz, tekfin, nakil ve gömü işlemleri standartlara kavuşturulacaktır. Mezarlık alanında anayol, ara yollar, çeşmeler, mescit ve cenaze hizmetleri için bina yer alacak" dedi.
İlçenin batı tarafında da mezarlık yeri arayışının devam ettiğini ifade eden Kaymakam Sinanoğlu, yeni yapılacak mezarlık alanının belediyeye tahsisini sağlayan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’a da teşekkür etti.

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