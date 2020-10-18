YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2’de 2 yaptı

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2’de 2 yaptı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Türkiye Erkekler Voleybol 1.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, Akkuş Belediyesi erkek voleybol takımını 3-0 yendi.
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Gurubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ile Ordu temsilcisi Akkuş Belediyesi voleybol takımı karşı karşıya geldi. Cizre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda oynanan maçta Cizre Belediyesi voleybol takımı, Akkuş Belediyesi voleybol takımını 3-0’lık setlerle yendi.
Rakibini file önünde durduran ve rakibine set şansı tanımayan Cizre Belediyesi voleybol takımı, aldığı 3-0’lık skor ile hanesine 3 puan yazmayı başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kayserispor ikinci kez yenildi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Şırnak Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:14
Öğle
12:00
İkindi
15:06
Akşam
17:36
Yatsı
18:52

Şırnak Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Dicle Eczanesi
Merkez
İhsan Eczanesi
Cizre
Demir Eczanesi
Idil
Mina Eczanesi
Silopi
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şırnak'ta temaslarda bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şırnak'ta temaslarda bulundu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ramazan Mungan
Ramazan Mungan
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.