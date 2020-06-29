Cizre Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı mücadeleye devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri için haşere ile mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tüm mahallelerde ilaçlama çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. İlçede hava sıcaklılığının iklim şartlarının üstünde seyretmesi nedeni ile haşere ile mücadele hızını arttırarak çalışmalarına devam eden ekipler, her gün farklı mahallelerde ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Sivrisinek ve haşereyle mücadele çerçevesinde vatandaşların yaz ayları süresini rahat bir şekilde sürdürebilmesi için kapalı alan, bodrum katları, menfez, gibi bir çok alanda ekiplerin yürütmüş oldukları çalışmayla şehrin sivrisinek ve haşerelerden arındırılması sağlanıyor.

