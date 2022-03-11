Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, deplasmanda oynayacağı maç için Bursa'ya hareket etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Allpower Akü Cizre Belediyespor arasındaki 23. hafta maçı, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.



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