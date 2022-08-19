YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 orta oyuncusunu kadrosuna kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 orta oyuncusunu kadrosuna kattı

19.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 orta oyuncusunu kadrosuna kattı

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncuları Burak Kamçı ve Muhammet Ertuğrul'u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nda oynayan 33 yaşındaki Muhammet Ertuğrul ve Akkuş Belediyespor'da oynayan 25 yaşındaki Burak Kamçı ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her iki orta alan oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yenilediCizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi
Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandıDört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı
Anahtar Kelimeler:
transfer Şırnak Voleybol

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:22
Öğle
12:19
İkindi
16:03
Akşam
19:06
Yatsı
20:28

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Dicle Eczanesi
Sirnakmerkez
Zeren Eczanesi
Cizre
Yaşam Eczanesi
Silopi
Evin Acar Eczanesi
Idil
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.