Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 orta oyuncusunu kadrosuna kattı

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncuları Burak Kamçı ve Muhammet Ertuğrul'u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nda oynayan 33 yaşındaki Muhammet Ertuğrul ve Akkuş Belediyespor'da oynayan 25 yaşındaki Burak Kamçı ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her iki orta alan oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

