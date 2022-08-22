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Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı

22.08.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı

Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenörlüğe Burak Hascan’ı getirdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ta görev yapan 44 yaşındaki Başantrenör Burak Hascan ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Takımımızın başına getirdiğimiz Burak Hascan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı renklerde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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