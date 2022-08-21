YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncuyu kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncuyu kattı

21.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncuyu kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncuyu kattı

Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Taha Erden ve libero Semih Çelik'i transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe HDI Sigorta'da oynayan 20 yaşındaki Taha Erden ve Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen 34 yaşındaki Semih Çelik ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 orta oyuncusunu kadrosuna kattıCizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 orta oyuncusunu kadrosuna kattı
Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandıTokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldüGÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
spor transfer Şırnak Cizre Voleybol

Şırnak Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:24
Öğle
12:18
İkindi
16:02
Akşam
19:03
Yatsı
20:25

Şırnak Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Ercan Eczanesi
Sirnakmerkez
Zeren Eczanesi
Cizre
Barış Eczanesi
Silopi
Tekçe Eczanesi
Idil
Deniz Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

''Yaptığın ihanet'' dedi! Nedimesini o halde görünce...

''Yaptığın ihanet'' dedi! Nedimesini o halde görünce...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.