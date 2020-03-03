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Cizre’de fiyat denetimi gerçekleştirildi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Şırnak Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fiyat denetimi gerçekleştirdi.Cizre’de ürün fiyatları üzerinde yapılan zamların ve stokçuluğun önüne geçmek için Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Cizre Vergi Dairesi ve Şırnak Ticaret İl Müdürlüğünden oluşan komisyonla birlikte, ilçe genelinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, market, bakkal gibi iş yerlerinde fiyat denetimleri yapıldı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Şırnak Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Cizre’de ürün fiyatları üzerinde yapılan zamların ve stokçuluğun önüne geçmek için Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Cizre Vergi Dairesi ve Şırnak Ticaret İl Müdürlüğünden oluşan komisyonla birlikte, ilçe genelinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, market, bakkal gibi iş yerlerinde fiyat denetimleri yapıldı. Ekipler esnafı tek tek dolaşarak ürünlerin üzerindeki etiketleri yakından inceledi. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.
Yetkililer vatandaşların, mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yapılmasına karşı duyarlı olmaları ve olası bir durumda Zabıta Müdürlüğü Alo 153’ü arayarak şikayetlerde bulunabileceği belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

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