YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre’de kaldırım işgali denetimi

Cizre’de kaldırım işgali denetimi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 21.05.2020 12:09 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kentte kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi.Vatandaşların yürüme alanlarını engelleyen durumları önlemek amacıyla esnaflara bir takım uyarılarda bulunan Cizre Belediyesi ekipleri, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları da bölgeden uzaklaştırdı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kentte kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların yürüme alanlarını engelleyen durumları önlemek amacıyla esnaflara bir takım uyarılarda bulunan Cizre Belediyesi ekipleri, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları da bölgeden uzaklaştırdı. Ayrıca esnaf tarafından kaldırımlarda yapılan beton rampalar da ekipler tarafından kaldırıldı.
Kaldırım işgaline karşı kanun ve mevzuatlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, Ramazan ayı sonrası daha kalıcı tedbirler alacaklarını, yanlış park, park yasağı olan yerlere park edilmesi, kavşaklara park gibi durumlar için de bayram sonrası yeni düzenleme yapacaklarını ifade etti. Sezai, "Caddelere delinatör ve trafik uyarı tabelalarını yerleştirdik. Esnafın iş yerinin önünü kendisine ait park yeri olarak kullanılmasına da müsaade edilmeyecektir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Şırnak Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
04:49
Öğle
12:12
İkindi
16:02
Akşam
19:24
Yatsı
20:57

Şırnak Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Uludere Eczanesi
Uludere
Bayram Eczanesi
Silopi
Şifa Eczanesi
Idil
Akın Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Nergis Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Cizre’de başıboş hayvanlar toplatılıyor

Cizre’de başıboş hayvanlar toplatılıyor

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.